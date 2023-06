Club Brugge opent seizoen tegen KV Mechelen, meteen zware dobber voor Cercle Brugge en KV Kortrijk

In het Atomium in Brussel zijn donderdag de kalenders van de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League bekendgemaakt. Club Brugge start zijn seizoen op 30 juli tegen KV Mechelen. Cercle Brugge moet op bezoek bij landskampioen Antwerp, terwijl er voor KV Kortrijk een verplaatsing naar Gent op het programma staat.

Het nieuwe voetbalseizoen start op 28 juli met een Brussels duel tussen Union en Anderlecht. Twee dagen later begint Club Brugge er dan aan met een thuismatch tegen Mechelen. Cercle Brugge krijgt meteen een zware dobber voor zich en moet op de eerste speeldag op bezoek bij landskampioen Antwerp. Voor KV Kortrijk wacht een verplaatsing naar KAA Gent.

Kampioen Antwerp

Op speeldag twee ontvangt Cercle Brugge dan Charleroi, krijgt KV Kortrijk het bezoek van STVV en trekt Club Brugge naar Westerlo. Op speeldag 3 staat Antwerp – Kortrijk, Cercle Brugge – Genk en Eupen – Club Brugge op het programma.

Op de vierde speeldag komt promovendus RWDM langs in Jan Breydel voor een duel tegen Club Brugge, terwijl Cercle naar Standard trekt en KVK Eupen ontvangt.

Eerste topper

De eerste topper komt er voor Club Brugge op speeldag vijf, met het bezoek van KRC Genk. Dat weekend speelt KV Kortrijk tegen Standard en gaat Cercle op verplaatsing naar STVV. De eerste Brugse derby van het seizoen staat gepland voor de veertiende speeldag in het weekend van 10 tot en met 12 november.

De Jupiler Pro League bestaat dit seizoen terug uit zestien clubs. Wie na dertig speeldagen in de top zes staat, zal in de Champions Play-off strijden om de titel. De nummers 7 tot en met 12 zullen strijden om het laatste Europese ticket in de Europe Play-off.

De laatste vier zullen onderling uitmaken wie volgend seizoen degradeert. De winnaar van die Relegation Play-offs mag in 1A blijven, de tweede speelt een barragewedstrijd met als inzet een plekje in 1A tegen de winnaar van de play-off-wedstrijden in 1B. De laatste twee ploegen zullen degraderen.

Zulte Waregem tegen Francs Borains, KV Oostende tegen Lommel

Ook de kalender van de Challenger Pro League werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Zo opent Zulte Waregem zijn seizoen op 13 augustus met een thuismatch tegen Francs Borains – dat promoveerde uit eerste amateur -, terwijl KV Oostende diezelfde dag Lommel ontvangt in de Diaz Arena.

In de weken die volgen treft Essevee dan nog Beerschot, Seraing, Dender, Jong Genk. Voor de Kustboys wachten in de eerste weken van het nieuwe seizoen ook duels tegen Deinze, RFC Luik, Seraing en SL 16 FC. Club NXT ten slotte begint het seizoen dan weer met een thuismatch tegen Lierse, gevolgd door duels met Lommel, Jong Genk, Patro Eisden, RFC Luik.

1B bestaat dit seizoen, net als 1A, uit zestien clubs. De eerste twee in de eindklassering promoveren naar de hoogste klasse. De twee laatste degraderen naar eerste amateur. De nummers drie tot en met zes – de belofteploegen buiten beschouwing gelaten – spelen aan het eind van het seizoen dan nog play-off-wedstrijden om uit te maken wie barrages mag spelen tegen de veertiende uit 1A.

Overzicht

Looking forward yet? πŸ˜πŸ™Œ



De kalender van de Jupiler Pro League β€™πŸπŸ‘-β€™πŸπŸ’ is er! πŸ“ β€” Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 22, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

➀ Ontdek hier de eerste 5 speeldagen van de #JPL2324! 🟒⚫️ pic.twitter.com/CBNTV0vDMt β€” Cercle Brugge (@cercleofficial) June 22, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

✠De kalender voor het seizoen 2023-2024 is zonet bekend gemaakt.



πŸ“ Ontdek de volledige kalender hier ‡️https://t.co/ZbHUL1JEsd#AltijdEenKerel πŸ”΄βšͺ️ pic.twitter.com/MHiQ5XuEjC β€” KV Kortrijk (@kvkofficieel) June 22, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zet alvast de 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐒𝐣𝐟 𝐰𝐞𝐝𝐬𝐭𝐫𝐒𝐣𝐝𝐞𝐧 van de Challenger Pro League in je agenda. βœοΈπŸ“† pic.twitter.com/uiDPpUlbzj β€” KV Oostende (@kvoostende) June 22, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Neem jullie agenda erbij, hier zijn de eerste speelmomenten van het nieuwe voetbalseizoen! πŸ—“οΈ#altijdblijvenzingen #challengerproleague pic.twitter.com/83jEO4tqco β€” SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 22, 2023