Club Brugge opent -met De Ketelaere?- competitie tegen Racing Genk

Na het behalen van een zeventiende Supercup begint dit weekend de Belgische competitie. Landskampioen Club Brugge krijgt met Racing Genk al meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld. Krijgen we zondag Charles De Ketelaere te zien?

De transfersaga rond Charles De Ketelaere blijft maar aanhouden. Meer nog, momenteel ziet het ernaar uit dat Club Brugge en AC Milan geen akkoord zullen vinden betreffende de West-Vlaming. Vorige week bleef De Ketelaere tijdens de Supercup 90 minuten op de bank. Brugge wil uiteraard geen risico’s nemen op gebied van blessures maar het kan zijn goudhaantje natuurlijk tussen de lijnen gebruiken. “Hij is nog altijd een speler van Club Brugge dus is hij beschikbaar voor de wedstrijd van zondag”, verklaarde coach Hoefkens. “Het is geen vanzelfsprekende situatie voor hem, het is een situatie waar hij nog nooit heeft ingezeten. We proberen hem zo goed mogelijk te begeleiden.”

Debuut Nielsen?

Op de langdurig geblesseerde Rits na, zijn er nog drie afwezigen. Zowel Nusa, Buchanan als Odoi maken geen deel uit van de selectie. “Maar het betreft geen ernstige gevallen, binnen afzienbare tijd is iedereen terug beschikbaar.” Wie mogelijks wel zijn debuut kan maken is Casper Nielsen. De Deen komt over van Union en kan zondag zijn eerste speelminuten krijgen. “Hij heeft op een heel vlotte manier aangepikt bij de groep. Hij is op korte tijd geïntegreerd en ik ben zeer blij dat hij uiteindelijk hier is aangekomen. Hij heeft veel kwaliteiten en kan op verschillende posities spelen. De toekomst zal moeten uitwijzen of het op de 6 of de 8 wordt.”

Vertrek Hendry?

De toekomst van Jack Hendry ziet er minder rooskleurig uit. De Schotse verdediger viel vorige week naast de selectie. Het Burnley van Vincent Kompany zou hem graag aantrekken en ook een paar andere ploegen tonen interesse. “Ik ben zeer tevreden met zijn reactie op de niet-selectie”, aldus Hoefkens. Het is niet vanzelfsprekend om elf spelers te selecteren, zelfs niet om er achttien te selecteren. Het is een gigantisch voordeel voor mezelf dat ik spelers met de kwaliteit van Hendry naast de selectie kan zetten. Genk is een ploeg met veel kwaliteiten, dat is dit jaar niet anders. Het wordt voor ons een heel mooie uitdaging als eerste wedstrijd van het seizoen.”