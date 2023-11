Club Brugge op weg naar groepswinst na klinkende zege op bezoek bij Besiktas

Club Brugge heeft donderdagavond dankzij een klinkende 0-5 overwinning op bezoek bij het Turkse Besiktas op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in groep D van de Conference League een stevige optie op groepswinst genomen.

Blauw-zwart was sinds vorige speeldag al zeker van minstens de tweede stek en Europese overwintering. In Istanboel moest er tegen het reeds uitgeschakelde Besiktas, dat dit seizoen al aan zijn derde trainer toe is, nog gespeeld worden om de groepswinst, die rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales oplevert. Voor de nummer twee wacht er nog een barrageronde en dat valt – gezien het drukke programma van de clubs – absoluut te vermijden.

Club is met dertien op vijftien en nog één wedstrijd te gaan leider in de groep, met een voorsprong van drie punten op het Noorse Bodo/Glimt, dat in eigen huis vlot afrekende met het Zwitserse Lugano: 5-2. Het resultaat is dat Lugano uitgeschakeld is en Bodo/Glimt dus net als de Bruggelingen zeker is van minstens de tweede stek. In de strijd om de groepswinst heeft blauw-zwart echter de beste papieren in handen. Op de slotspeeldag zakken de Noren over twee weken nog naar het Jan Breydelstadion af. Club heeft dan het thuisvoordeel en is bij een zege of een gelijkspel altijd zeker van de achtste finales. Ook bij een 0-1 nederlaag is de groepswinst nog voor de Bruggelingen, omdat zij eerder al met 0-1 gingen winnen in Noorwegen en het Brugse doelsaldo een pak beter is.

In Istanboel draaide de wedstrijd meteen in het voordeel van Club Brugge. Tegen een uitgeblust en ongeïnteresseerd Besiktas trapte Casper Nielsen na amper vier minuten buitenkant rechts de 0-1 voorsprong op het bord. Op het kwartier stond het zelfs al 0-2, na een treffer van Thiago. Toen de Braziliaan er vlak na de pauze met zijn tiende van het seizoen in Brugse loondienst 0-3 van maakte, was de wedstrijd helemaal gespeeld. Nog eens vier minuten later maakte Raphael Onyedika er na mooi combinatievoetbal in de vijandelijke zestien 0-4 van. De pandoering werd compleet met de 0-5 van Andreas Skov Olsen.

Club schreef zo op een haar na geschiedenis. Zijn grootste uitzege ooit in Europa liet het in augustus 2001 noteren op bezoek bij het IJslandse Akranes. Toen werd er ook met vijf doelpunten verschil gewonnen, maar maakten de Bruggelingen er wel zes: 1-6. Het ging echter slechts om een duel in de voorrondes van de toenmalige UEFA Cup. In september 1998 werd er in de heenwedstrijd van de eerste ronde van de UEFA Cup al eens met 0-5 gewonnen. Toen was het Hongaarse Ujpesti het slachtoffer.