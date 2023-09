Club Brugge neemt het op tegen Bodö Glimt, Besiktas en Lugano

Club Brugge speelt tegen Bodö Glimt, Besiktas en Lugano in groep D van de Conference League. Dat bleek vrijdag na de loting in het Grimaldi Forum in Monaco.

Blauw-zwart, vorig seizoen achtstefinalist in de Champions League, was reekshoofd bij de loting. Uit pot twee kwam Bodö Glimt, uit pot drie Besiktas en uit pot vier Lugano.

Ex-club van Vetlesen

Bodö Glimt, de ex-club van de nieuwe Brugse smaakmaker Hugo Vetlesen, liet in het seizoen 2021-22 van zich spreken met een stek in de kwartfinales van de Conference League. In de groepsfase won het toen met 6-1 van AS Roma. Afgelopen seizoen werd Bodö Glimt tweede in de Noorse Eliteserien.

Turkse nummer 3

Met Besiktas treft Club Brugge de nummer drie uit de Turkse Süper Lig. De club nam onlangs Alex Oxlade-Chamberlain over van Liverpool. En Lugano, derde in Zwitserland, krijgt met Club Brugge op korte tijd een tweede Belgische tegenstander tegenover zich. In de laatste voorronde van de Europa League bleek donderdag Union te sterk.

De groepsfase wordt afgewerkt van 21 september tot en met 14 december. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales. De runner-ups spelen een play-offronde tegen een nummer drie uit de Europa League.

Club Brugge spartelde donderdagavond door de laatste voorronde tegen Osasuna. Na de 1-2 zege van de Bruggelingen vorige week in Pamplona kwamen de Spanjaarden in het Jan Breydelstadion op een 0-2 voorsprong. Club kon in de slotfase de scheve situatie nog omdraaien en plaatste zich met een 2-2 gelijkspel voor de groepsfase.