Club Brugge moet winnen van Union om uitzicht te houden op Europa League

Al op de eerste speeldag van de play-offs kreeg de potentiële remontada van de landskampioen een serieuze knauw. Genk zette Club Brugge terug met de voetjes op de grond, waardoor de vijf resterende wedstrijden plots veredelde oefenwedstrijden lijken. Niks is echter minder waar, er staat nog steeds een ticket voor de voorrondes van de Europa League op het programma.

De bekerwinst van Antwerp en de zege op het veld van Union deze week zijn an sich geen slecht nieuws voor Blauw-Zwart. Sowieso halen ze als vierde een ticket voor de Conference League binnen. Wanneer Antwerp echter in de top twee eindigt, krijgt de derde hun ticket voor de Europa League. In die optiek moet Club Brugge morgenavond absoluut winnen van Union om de kloof tot vijf punten te brengen. Coach Rik De Mil reageerde wat gepikeerd toen werd geopperd dat Club Brugge Europees voetbal heeft gekregen zonder zelf te spelen na de bekerwinst van Antwerp. “Het klopt wel maar we hebben dat Europese ticket genomen omdat we er zelf voor gezorgd hebben dat we binnen de top vier stonden. We kijken niet te ver vooruit en proberen stap per stap naar die derde plaats te gaan en Union achter ons te houden.” Dat zal moeten gebeuren zonder de geblesseerden Nielsen, Buchanan, Audoor en Yaremchuk. Hendry is er wel terug bij.

Geen cadeaus aan jonge gasten

Is het Brugse vuur na de nederlaag op de openingsspeeldag wat verdwenen? “Ik zie op training dat het vuur er absoluut nog niet uit is. We zijn dat ook aan onze stand verplicht. We komen van ver en zijn in stijgende lijn en moeten die lijn nu doortrekken.” Niet enkel Club Brugge moet winnen, ook Union kan een driepunter gebruiken na de nederlaag midweek. “Ze zullen ongelofelijk gemotiveerd zijn, dat zijn ze sowieso altijd. Ze zullen iets willen rechtzetten en daar moeten we klaar voor zijn. Het is een goed team, heel gevaarlijk in de omschakeling.” Indien Brugge niet wint lijkt plaats drie ook helemaal van de radar verdwenen, het ideale moment om wat jongeren speeltijd te gunnen? “Ik geef geen cadeaus aan jonge gasten of om hen ervaring te laten opdoen. Iedere wedstrijd gaan we om te winnen. Als er jonge gasten in staan dan is dat omdat ze het getoond hebben op training. Het klopt wel dat je af en toe eens wat leergeld betaalt, zoals onze derde tegentreffer met Spileers. Die foutjes moeten eruit. Verder gaven we in onze eigen 16 te gemakkelijk doelpunten weg.”