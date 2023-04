Club Brugge moet hopen op misstap Gent: “Uiteraard zal ik die wedstrijd volgen”

Club Brugge kende de nodige moeite met een stug Seraing maar deed uiteindelijk wel wat het moest: drie belangrijke punten nemen in de strijd om de vierde plaats. Nu moet Brugge hopen op een misstap van Gent deze avond. “Uiteraard zal ik die wedstrijd volgen”, gaf coach De Mil mee.

Het lot van Seraing in 1A is bezegeld, met nog twee speeldagen voor de boeg is de kloof onderin onoverbrugbaar. Een hapklare brok waren ze echter niet, Brugge moest tot op het uur wachten vooraleer die eerste goal viel. Een scenario dat De Mil wel een beetje had zien aankomen: “Het werd een wedstrijd zoals ik verwacht had. Ik had het ook tegen de groep gezegd dat het geen walk-over ging zijn. Tegen zo’n compact blok is het belangrijk om het gaatje te vinden en snel te scoren. Dat hebben we niet gedaan in de eerste helft. De kansen die we hadden hebben we niet afgemaakt. Naarmate de minuten verder gaan weet je dan dat het moeilijker en moeilijker wordt. Maar ik ben tevreden dat we rustig zijn gebleven en we ook opnieuw de 0 konden houden. We halen zes op zes.”

Twee opeenvolgende wedstrijden winnen lijkt de evidentie zelve voor de uittredende landskampioen maar het was van 19 oktober geleden (3-0 tegen Sint-Truiden) dat Club nog eens twee competitiewedstrijden na elkaar kon winnen. Het was tevens van diezelfde wedstrijd geleden dat Mignolet nog eens twee maal op rij de 0 kon houden.

Duimen voor Union

Roméo Vermant was de eerste invaller die De Mil bracht. De youngster debuteerde vorige maand op Kortrijk en kreeg als invaller de voorkeur op gerenommeerde spelers zoals Buchanan of Skov Olsen. “Ik wou meer met twee diepe spitsen spelen. Roméo is eerder een diepe spits en vandaar dat ik hem naast Jutgla wou zetten.” Vanavond zijn alle ogen gericht op de topper tussen AA Gent en Union. Blauw-zwart moet duimen voor een Gentse misstap. “Uiteraard zal ik die wedstrijd volgen. We hebben zelf de drie punten gepakt en moeten nu afwachten wat het resultaat is. Maar het is nog altijd geen beslissende wedstrijd. Wat er ook gebeurt in Gent, het is nog niet gedaan. Er volgen, ook voor ons, nog twee moeilijke wedstrijden.”