Club Brugge met perfect rapport naar play-offs

Club Brugge zal met het nodige vertrouwen aan de champions play-offs starten. Het behaalde tegen KV Mechelen een achtste opeenvolgende competitiezege. Mats Rits zorgde voor de openingstreffer nadat Adamyan eerst meerdere mooie kansen de nek omwrong. Skov Olsen nam alle twijfels weg in het slotkwartier.

Geen De Ketelaere aan de aftrap bij de West-Vlamingen. Een grote verrassing was dit niet want De Ketelaere stond op één kaart van een schorsing en Schreuder wou geen risico nemen met de play-offs in het achterhoofd. Zijn vervanger Adamyan kon al binnen het openingskwartier de gevierde man worden. Vier mogelijkheden kreeg hij maar liefst om de score te openen maar de teller bleef op nul staan.

Schreuder bracht ook nog twee andere verwachte namen in het elftal. Odoi en Buchanan waren er vorige week op Beerschot niet bij na interlandverplichtingen maar namen nu terecht terug hun plaats in. Dit betekende een nieuwe stempel op de bankzitterskaart voor Vormer en Sobol.

Rits tegen ex-ploeg

Ondanks de gemiste kansen bleef de thuisploeg verwoed op zoek gaan naar de verdiende openingstreffer. Adamyan was er nogmaals erg dichtbij maar dit keer hield de lat de onfortuinlijke Armeen van een treffer. Mats Rits had minder compassie met zijn ex-ploeg.

Op assist van Vanaken schoof Rits de bal buiten het bereik van Coucke. Buchanan maakte terug indruk op zijn flank, aan de andere kant had Skov Olsen meer moeite om zijn stempel te drukken. Even leek hij aan de basis te liggen van een strafschop maar scheids Van Driessche kwam op zijn beslissing terug na het bekijken van de beelden.

Enig minpuntje op een vrij degelijke helft voetbal was de blessure van Odoi, hij werd vervangen door Balanta.

Weer Skov Olsen

Het partnerschap tussen Lang en Adamyan voorin verliep vlot. De Nederlander speelde een goede partij en vond zijn vinnige, flitsende acties terug. Net op tijd pieken voor de play-offs heet dat dan. Het spelbeeld bleef hetzelfde al bouwde Club iets meer zekerheid in. De aanvallen verliepen ook minder vlot met soms te veel afval in het spel. Schreuder bracht uiteindelijk toch nog De Ketelaere in de ploeg en Brugge kreeg nieuwe energie.

Skov Olsen nam in het slotkwartier de laatste twijfels weg. Hoewel hij niet bezig was aan zijn beste partij is de doeltreffendheid van de Deen angstaanjagend. Een echte killer in het strafschopgebied en Club Brugge zo naar een achtste opeenvolgende zege. Wat nog indrukwekkender is, is dat Brugge die acht wedstrijden ook telkens won met minstens twee goals verschil.

Dat kon ook drie goals zijn maar de treffer van De Ketelaere werd afgekeurd wegens buitenspel. Club Brugge is helemaal klaar om na een korte break de play-offs aan te vatten op zoek naar een derde opeenvolgende landstitel.

(JT)