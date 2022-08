Club Brugge met mes op de keel naar Leuven: “Elke match verplicht om te winnen”

Veel volk en aandacht in de perszaal naar aanleiding van de wedstrijd OH Leuven – Club Brugge van zondag. Ook analist Marc Degryse kwam eens luisteren naar coach Carl Hoefkens. Na een aarzelende start zonder overtuigend voetbal is nieuw puntenverlies op Den Dreef uit den boze.

Vorig seizoen was er geen vuiltje aan de lucht. Toen won blauw-zwart met eenvoudige 1-4 cijfers op OH Leuven. De Ketelaere scoorde er twee goals. Zondagavond zal er wellicht iets meer zenuwachtigheid zijn. In geen van de drie voorgaande competitiewedstrijden kon Brugge indruk maken terwijl Leuven al twee keer kon winnen. “Leuven heeft een goede thuisreputatie”, beaamt Hoefkens. “Net als vorig jaar hebben ze terug een goede start genomen. Maar dat verandert niks aan de omstandigheden. Bij Club Brugge ben je elke match verplicht om te winnen, tegen wie ook. In dat opzicht verandert er niks, je merkt wel dat de verwachtingen naar winst groter en groter worden. Binnenskamers is dat niet anders dan andere weken.”

Nog steeds geen Buchanan en Nusa

Bij de afwezigheden blijven dezelfde drie namen terugkeren: Rits, Buchanan en Nusa. Vooral Buchanan en Nusa zijn vreemd, voor de eerste competitiewedstrijd klonk het dat ze maar heel kort buiten strijd zouden zijn. Inmiddels zijn we een kleine maand later en behoren ze nog steeds niet tot de selectie. Ook Hendry en Balanta moeten wellicht niet op een selectie rekenen, vorige week zaten ze ook al in de tribunes. “Ik wil naar een vastere ploeg gaan, die stabiliteit moet er absoluut komen. Hendry en Balanta hebben op training hun ding gedaan, we gaan morgen bekijken of ze al dan niet in de selectie zullen zitten.

Positieve evolutie

Hoefkens verweerde zich kranig tijdens het persmoment en bleef opvallend positief. “Tegen Zulte Waregem zag ik heel veel momenten waarbij we in grote lijnen het voetbal gespeeld hebben waar we naar op zoek zijn, zoals de druk naar voren en mijn verdediging die hoog durft te staan. Daar ben ik tevreden over maar de individuele fouten moeten er absoluut uit. Ik merk een positieve evolutie, de spelers geloven ook dat dit de correcte manier is.” Aan die spelers om zondag een goede prestatie op de mat te brengen en hun coach zo even uit de wind te zetten.