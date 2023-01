Club Brugge leert fans hartmassage geven via unieke AR-experience

Club Brugge zet zich samen met partners Unibet en de Club Brugge Foundation in om fans via een unieke AR-experience te leren hoe je iemand moet reanimeren. Dagelijks krijgen er in ons land zo’n dertig mensen een hartstilstand waarvan slechts minder dan tien procent het overleeft. Dat betekent dat er jaarlijks in een vol Jan Breydelstadion ongeveer twee supporters een hartstilstand kunnen krijgen.

Via een unieke AR-experience leren de fans gratis levensreddende technieken aan in de hoop om het overlevingspercentage op te krikken. Elke fan die de experience succesvol tot een goed einde brengt, krijgt bovendien een No Heart No Glory-pin. Via de site www.noheartnoglory.be kan elke supporter in acht stappen leren hoe je iemand moet reanimeren. De site werd ontworpen in samenwerking met de KU Leuven.

“Als profvoetbalclub hebben we ook naast het veld een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn trots dat we duizenden mensen op een interactieve manier een betere kennis over levensreddende technieken kunnen aanleren”, aldus Peter Gheysen, Head of Foundation Club Brugge.