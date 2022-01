Club Brugge komt goed weg met brilscore tegen leider Union

De topper van de speeldag in de Jupiler Pro League kende geen winnaar en daar mag vooral Club Brugge zich gelukkig mee prijzen. Een dubbele achterstand bij de rust, of erger, was zeker mogelijk maar Mignolet hield zijn netten schoon. Brugge had veel balbezit maar stelde aanvallend weinig voor. Zo blijft de kloof tussen beide ploegen op negen punten.

Ongedwongen, zonder schroom, zonder stress. Zoals al het hele seizoen kwam leider Union voetballen volgens de filosofie van Mazzu. Bij de thuisploeg kwam Mitrovic verrassend aan de aftrap. Waar was die de afgelopen maanden gebleven? Eerder tribuneklant dan voetballer. Maar door de schorsing van Hendry verscheen hij toch terug op het voorplan. Voorts een kleine systeemwijziging met Dost diep in het punt, daar kort achter zowel Lang als De Ketelaere. Sobol en Mata mochten de hele flank voor hun rekening nemen. Toch wat defensieve stabiliteit, je zou voor minder tegen de scoringsmachine die Union dit seizoen is.

Noa Lang werd na de rust gewisseld. © KURT DESPLENTER BELGA

Balbezit maar geen kansen

Zoals te verwachten was de bal Brugs eigendom. Maar zoals ook in de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden leverde het vele balbezit geen kansen op. Union was wel efficiënter aan de bal. Mignolet moest een aantal keer zijn tenen uitkuisen. Eerst op een plaatsbal van Undav, halverwege de eerste helft met het nodige geluk toen Vanzeir oog in oog met hem kwam te staan. Dat had Vanzeir dit seizoen al wel beter gedaan. Ook Teuma en Lapoussin testten nog even de Brugse goalie maar die was onvermurwbaar. Offensief stelde Club Brugge daar helemaal niks tegenover, het knutselde geen enkele noemenswaardige kans in elkaar.

Zwakke Nsoki

Schreuder greep in aan de rust. Noa Lang werd geofferd voor Balanta, die moest de ruimtes op het middenveld verkleinen. Hoewel Brugge nu wel een paar kansjes kon afdwingen, had deze wedstrijd niet de intensiteit die je van een topwedstrijd verwacht. Union bleef hun momenten kiezen en dan was het direct code rood in de Brugse defensie. Nsoki viel weer op in negatieve zin: onstuimige passes en dom balverlies. Bij Union sloeg de vermoeidheid in het laatste kwartier toe. Club rook zijn kans maar bleef maar geen opening vinden in de oerdegelijke Brusselse organisatie.

Vanaken wist in de slotminuten bijna te scoren. © BRUNO FAHY BELGA

Het slotakkoord was voor Vanaken die nog bijna scoorde met een afgeweken vrije schop. Zo eindigde de wedstrijd zoals hij begon. Vooral Brugge mocht daar tevreden mee zijn en zijn doelman danken voor de vele reddingen in de eerste helft. Twee conclusies: dit Union zal tot de eindstreep meestrijden voor de hoofdprijs. Club Brugge moet dringend een oplossing vinden voor hun gebrek aan doelkansen.