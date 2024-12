Club Brugge knokt zich in absolute slotfase naar onverhoopte 1-2-zege tegen KV Mechelen

Club Brugge heeft zaterdag op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League een felbevochten 1-2-zege geboekt in de topper tegen KV Mechelen. Achter de Kazerne zorgde invaller Joel Ordonez in de 101e minuut voor de overwinning, nadat Benito Raman ook al in blessuretijd de openingsgoal van Maxim De Cuyper had uitgewist. In de stand volgt Club (34 ptn) als tweede op vier punten van leider KRC Genk (38 ptn), KV Mechelen is vijfde met 24 punten.

Blauw-zwart begon furieus aan de wedstrijd en had al na één minuut bijna een voorsprong beet. Vetlesen, voor het eerst in meer dan twee maanden in de basis bij Club, werd de hoek ingestuurd en zette handig voor tot bij Talbi. De 19-jarige flankaanvaller, vorige week tegen Dender nog goed voor twee goals, had de bal maar binnen te duwen, maar legde de 0-1 onbegrijpelijk naast het Mechelse doel.

Na de vroege reuzenkans gingen de Brugse aanvalsgolven liggen en herstelde KV Mechelen het evenwicht, maar net voor rust sloeg Club dan toch toe. Maxim De Cuyper ging op wandel door de verdediging van de thuisploeg en werd onderuit gehaald door Raemaekers. Strafschop oordeelde scheidsrechter Van Driessche, De Cuyper (45.) zette de penalty eigenhandig om.

Na de pauze schreeuwde het hele AFAS-stadion om een penalty voor Malinwa. Spileers liet zijn hand hangen bij een voorzet van Lauberbach, Van Driessche werd door de VAR naar het scherm geroepen voor handspel, maar ging daar na een lange interventie niet in mee. De Kakkers bleven echter niet bij de pakken zitten en gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar echt grote kansen leverde dat niet op.

In het slot leek KV Mechelen dan toch te krijgen wat het verdiende. Nadat Lauberbach een tweede strafschop door de neus geboord zag worden na een lichte duw van Ordonez, zette Raman (90+6.) het AFAS-stadion in lichterlaaie met een perfecte plaatsbal, 1-1. Malinwa duwde door en was uit op meer, maar werd koud gepakt op een vrije schop, die door Ordonez in de elfde minuut van de extra tijd in doel werd gekopt.