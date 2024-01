Club Brugge klimt naar vierde plaats na vlotte overwinning tegen Westerlo

Club Brugge heeft zaterdagavond op de 21e speeldag in de hoogste voetbalklasse met 3-0 gewonnen van Westerlo. In het klassement wipt blauw-zwart over KRC Genk naar de vierde plaats.

Enkele dagen na de kwalificatie voor de halve finales van de beker op het veld van Gent, trok Club de lijn door en won ook zijn eerste competitiematch van 2024. Het team van Ronny Deila kwam voor de rust op voorsprong langs Igor Thiago. De Braziliaan tikte in minuut 37 een voorzet van Zickernagel binnen. Eerder had de Brugse spits al tegen de paal gekopt.

Bij Westerlo keerde trainer Rik De Mil voor het eerst sinds zijn overstap naar de Kemphanen half december terug naar het Jan Breydelstadion. Zijn team kreeg in de eerste helft een grote kans via Erdon Daci, maar De Cuyper redde diens poging net voor de lijn.

Na de koffie verdubbelde opnieuw Thiago de Brugse voorsprong vanop de stip. Club kreeg iets voorbij het uur een strafschop na hands van Daci. Bolat leek de poging te redden, maar het leer ging toch over de lijn.

In de slotfase nam de pas ingevallen Antonio Nusa de laatste twijfel weg. Het Noorse goudhaantje, voor wie Tottenham 30 miljoen euro zou willen betalen, legde de 3-0-eindstand vast na een actie die grotendeels op naam van aanvoerder Vanaken kwam. Zijn lob over Bolat werd door Nusa net voor de lijn binnengetikt. In de extra tijd kreeg bezoeker Piedfort nog een tweede keer geel.

In het klassement wipt Club over Genk, dat eerder op de dag 1-1 gelijkspeelde tegen Cercle, naar de vierde plaats met 37 punten. Westerlo (21 ptn) blijft elfde.

Zondag komen onder meer kampioen Antwerp (om 13u30 thuis tegen Charleroi), leider Union (om 16u00 thuis tegen STVV) en eerste achtervolger Anderlecht (om 18u30 in Leuven) in actie.