Club Brugge kent zijn tegenstanders in Champions League

Club Brugge werd in de Champions League gekoppeld aan Porto, Atletico Madrid en Leverkusen. Ze belandden in groep B. Op sportief vlak zeker geen onhaalbare groep, voor de supporters en het gala-gehalte valt de loting wel wat tegen.

Het kon best heel wat zwaarder worden. Uit pot 1 kwam de Portugese landskampioen. Het stugge Atletico Madrid betekent ook een treffen met Rode Duivel Axel Witsel. Bij Leverkusen is er ook een oude bekende: Odilon Kossonou verdedigt de kleuren van de Duitse ploeg. In vergelijking met vorig seizoen zijn er zeker mogelijkheden voor de Belgische landskampioen.

