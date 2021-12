Club Brugge kansloos onderuit in Parijs

De hoop op een mirakel in Parijs ebde al heel snel weg. Na 7 minuten stond er al een dubbele achterstand op het bord via Mbappé, ook Messi trof twee keer raak. Rits kon nog milderen voor Brugge maar de Europese campagne zit er wel degelijk op.

Met het nodige optimisme trok Clement en zijn Club Brugge naar Parijs. Hopend op een stunt in de stad van het licht. Tevens ook hopend dat Manchester City de drie punten ging halen in Leipzig. Een realist voelde het al aan zijn water. Clement zakte de vorige wedstrijd door het ijs met een onuitgegeven elftal.

Ook in PSG deed hij een opmerkelijke keuze, de jonge Cisse Sandra kwam alweer aan de aftrap. Zaterdag nog in de basis (en scoren) tegen Seraing, nu tegen de sterren van PSG. Vormer mocht alweer vanop de bank toekijken, wat een desastreuze campagne voor de kapitein.

Wedstrijd snel over

Nog voor de helft van de Bruggelingen een eerste keer het leer hadden aangetikt, was de partij al over en uit. De partij was nauwelijks een minuut aan de gang toen Mbappé een rebound in het zijnetje plantte. In minuut zeven deed de Franse ster er nog een schepje bovenop met nog maar eens een treffer.

2-0, dan kun je enkel nog hopen dat de cijfers enigszins binnen het toelaatbare blijven. Toch liet ook Brugge zich aanvallend opmerken. Donnarumma had een prima reflex in huis op een schot van Sandra. Scoren tegen Seraing is altijd leuk, scoren op PSG ging zijn stoutste dromen overtreffen.

Vervolgens was het terug aan de thuisploeg. Hun ritmeveranderingen waren dodelijk. Mbappé speelde zijn snelheid uit, bediende Messi en die legde een bal in de linkerhoek zoals enkel Messi dat doet. Rusten met 3-0 terwijl Leipzig inmiddels ook op voorsprong stond, dan weet je het natuurlijk wel.

Europees uitgeschakeld

In de tweede helft nam de thuisploeg wat gas terug en Brugge kon er te gepasten tijde uitkomen. Meer nog, blauw-zwart slaagde erin te scoren na een mooie actie van Lang die het overzicht behield en Rits aanspeelde. Die scoorde zijn tweede treffer deze campagne, altijd fijn om later aan de kleinkinderen te vertellen.

Messi voegde er nog een tweede aan toe, vanop de stip. Het vanzelfsprekende gemak waarmee PSG aanvallen in elkaar knutselde, was bij momenten angstaanjagend. Club Brugge sloeg geen mal figuur maar moest zijn meerdere erkennen in de Parijse sterren. Toch kunnen ze met opgeheven hoofd Europa verlaten, de groep des doods had zijn naam niet gestolen.

(JT)