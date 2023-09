Club Brugge kan pas in het slot het verschil maken tegen Charleroi

Club Brugge heeft zaterdag met 4-2 gewonnen van Charleroi op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League. In het Jan Breydelstadion gaf het scorebord 2-2 aan bij de rust na doelpunten van Parfait Guiagon en Vetle Dragsnes voor de Henegouwers en van Thiago en Mechele voor de Bruggelingen. In het slot trokken de ingevallen Antonio Nusa en Ferran Jutglà de Brugse overwinning over de streep.

De Carolo’s begonnen snedig aan de wedstrijd, wat resulteerde in een vroege treffer. Guiagon verschalkte Mignolet met een laag schot in de verste hoek. Aan de overzijde stond Koffi paraat op een afstandsschot van Vetlesen. Blauw-zwart voerde de druk op, en dat loonde. Skov Olsen bediende Thiago, die met een gekruiste trap de netten deed trillen. Met wat geluk kwam Charleroi opnieuw op voorsprong. Een schot van Dragsnes week af op de rug van Spileers: 1-2. Maar de reactie van Club Brugge volgde snel. Mechele kopte een voorzet van Sabbe binnen.

En nu Besiktas

In de tweede helft was Charleroi opnieuw meteen bij de les. Dabbagh kon drie keer aanleggen, maar Mignolet werd niet in verlegenheid gebracht. De Cuyper was in het slot dichtbij de winnende treffer, zijn schuiver ging net naast. Uiteindelijk trof Nusa raak met een lucky goal. Zijn voorzet dwarrelde in doel. Mechele redde daarop de meubelen voor Club door een schot van Heymans van de lijn te keren. Na een scherpe counter dolde Jutglà met Andreou om nog de 4-2 te laten optekenen.

Club Brugge, dat donderdag Besiktas ontvangt in de Conference League, wipt met 13 op 18 voorlopig naar de koppositie. De ploeg van Felice Mazzu slaagde er nog niet in te winnen dit seizoen. Het is dertiende met 4 punten.