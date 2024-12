“Club Brugge is opnieuw favoriet voor de titel”: Oud-spelers Vital Borkelmans en Georges Leekens over drukke decembermaand voor Blauw-Zwart

De decembermaand is traditioneel een feestmaand, vooral voor wie verlekkerd is op voetbal. Met zes wedstrijden in een tijdsbestek van 23 dagen hebben de spelers van Club Brugge alvast nog geen tijd om na te denken over de kerststronk en de cadeautjes. Moet er geroteerd worden in deze drukke periode? Stoot Club Brugge door in de Champions League? Heeft Brugge een spitsenprobleem? Valt de competitie deze maand in een beslissende plooi? Is de driehoek op het middenveld de beste ooit? Sinterklaas is een alwetende man, maar kan nog niet tippen aan de expertise van ex-Bruggelingen Vital Borkelmans en Georges Leekens.

Na een drukke novembermaand volgt ook in december een uitpuilend programma. Zowel tegen Celtic als Dender startte Nicky Hayen met dezelfde basiself. Wordt het geen tijd om bepaalde spelers wat rust te gunnen en te roteren?

Vital Borkelmans won vier landstitels en drie bekers met Club Brugge. © ImageGlobe

Vital Borkelmans: “Ik zou altijd uitgaan van mijn beste elf. Je moet altijd met de jongens starten die goed in hun vel zitten en dat zijn de spelers die de laatste weken goed bezig zijn. Je hebt voldoende jongens op de bank en hun belangrijkste taak is om klaar te zijn wanneer het nodig is. Brugge heeft een heel goede bank die het verschil kan maken. Sommige jongens zijn overigens net beter als ze bijvoorbeeld invallen.”

Georges Leekens: “Ik zou opletten met rotaties. Het is belangrijk om te kijken in welke flow of momentum je zit. De ploeg behaalt stabiele resultaten en momenteel worden er ook weinig geschenken weggegeven. Ikzelf roteerde destijds heel weinig. In sommige wedstrijden valt dat iets gemakkelijker te doen. Maar je kan niet zomaar een aantal jongeren in de ploeg gooien en hen nadien verwijten dat ze niet presteren. Je hebt een aantal kapstokken nodig in je ploeg. Dan spreek ik over Vanaken en Mechele. Vanaken zie ik niet graag wegvallen, je kunt daar een ploeg aan hangen. Ook Mechele heeft het achterin heel goed onder controle, ongeacht wie er naast hem speelt. Als je te veel verandert, kan je net in je eigen vel snijden omdat het evenwicht weg is.”

Nog drie wedstrijden resteren er in de vernieuwde Champions League. Club Brugge kampeert momenteel op een 22ste plaats, nipt voldoende om door te stoten naar de volgende ronde. Het programma oogt echter nog loodzwaar met Sporting Lissabon, Juventus en Manchester City. Wordt de thuiswedstrijd dinsdag tegen Sporting Lissabon cruciaal om door te stoten?

Borkelmans: “Lissabon is geen slechte ploeg, ze zijn een beetje beter dan Celtic. Het thuisvoordeel helpt Club Brugge zeker, je moet thuis de drie punten pakken als je de kans krijgt. Club heeft dat de voorbije jaren al een aantal keer gedaan in Europees verband thuis. Iedere wedstrijd in de Champions League is vanaf nu een kampioenenwedstrijd. Ook op Manchester City is Brugge niet kansloos. Als je zelf aan 200 procent speelt en City is niet 100 procent, dan heb je kans om te winnen. Je moet geloven in elke kans.”

Leekens: “De partij tegen Sporting wordt extreem belangrijk. Het komt erop aan om de drie punten thuis te houden en dat is zeker mogelijk. Sporting is net zijn trainer verloren en dat is mentaal toch moeilijk om dragen. Ook tegen Juventus thuis is Club niet kansloos. Het is niet meer het Juventus van vroeger. Ze zijn te pakken op Jan Breydel, maar dan moet iedereen top zijn. Op City wordt het moeilijk. Die zitten momenteel in een dieptepunt, maar die gaan weer op hun peil komen. Daar moet je je geen illusies over maken.”

In de Champions League scoorde Club Brugge slechts vier keer in vijf wedstrijden, waaronder een penalty in cadeauverpakking tegen Aston Villa en een owngoal die de wereld rond ging op Celtic. In de competitie scoorden de spitsen Nilsson (3), Vermant (2) en Jutglà (1) samen maar zes treffers. Heeft Club Brugge een spitsenprobleem?

Borkelmans: “Ik denk niet dat Brugge een spitsenprobleem heeft. Er zijn alternatieven genoeg vanuit de tweede lijn die kunnen scoren. Nilsson kende al heel wat blessureproblemen, met hem kun je ook eens een ander systeem spelen. Vermant is iemand die de andere spelers laat scoren. Hij is een heel vervelende speler om tegen te spelen. Ik maak me op dat vlak geen zorgen.”

Georges Leekens speelde jarenlang voor Club en was ook trainer. © CHRISTOPHE KETELS BELGAIMAGE

Leekens: “Men rekende vooral op Nilsson, maar die miste al een aantal wedstrijden. Jutglà en Vermant zijn een ander type speler. Vermant heeft al heel wat stappen vooruitgezet, zijn jeugdig enthousiasme is aanstekelijk. Hoe groter de concurrentie vooraan is, hoe beter. Maar Club Brugge heeft nu eenmaal niet een kern zoals Real Madrid of Liverpool. Ik denk wel dat men van hogerhand constant op zoek is naar een speler die een meerwaarde kan geven in de spitsenpositie.”

In de Jupiler Pro League is het programma niet van de poes. Zaterdag volgt een lastige verplaatsing naar KV Mechelen, daarna de rechtstreekse strijd met leider Racing Genk en vervolgens een zware uitwedstrijd op Union. Zal de decembermaand de competitie in een beslissende plooi leggen?

Borkelmans: “Het is nog te vroeg om de titelstrijd te bepalen. Kijk maar naar vorig seizoen. Brugge begon niet goed aan het seizoen en toch staan ze weer waar ze moeten staan. Net zoals vorig jaar zal het weer wachten zijn tot aan de play-offs. Wie had vorig jaar bij de start van de play-offs kunnen denken dat Brugge kampioen zou spelen? Niemand. Ik durf er dan ook geen geld op te verwedden, maar Club Brugge heeft op papier wel de beste ploeg en de beste reservebank. Maar je moet het nu eenmaal match per match bekijken.”

Leekens: “December is nog veel te vroeg. Januari zal al wat meer richtinggevend zijn met onder andere de wedstrijd op Anderlecht. Zoals altijd zullen de play-offs beslissend zijn. Club Brugge is nog steeds tegen die play-offs gekant, maar speelde er vorig jaar wel kampioen door. Voor de titel kijk ik naar Club Brugge, Genk en Anderlecht. Genk is uitstekend gestart, maar ik verwacht van hen nog wel een terugval. Bij Anderlecht begint de mayonaise stilaan te pakken. Coach Hubert schat ik heel hoog in, ik heb hem nog bij me gehad bij de nationale ploeg. Bovendien moeten Vertonghen en Hazard daar nog terugkeren. Het zal tussen die drie ploegen gaan, maar Club Brugge blijft toch mijn favoriet.”

Het Brugse middenveld met Onyedika, Jashari en Vanaken doet het vrij goed. In de Schotse pers was Neil Lennon, die verschillende titels won als speler en trainer van Celtic, enorm lovend over de gouden driehoek van Club Brugge. Is dit het beste Brugse middenveld in lange tijden?

Borkelmans: “Het beste middenveld ooit zou ik niet durven zeggen, Club heeft al heel wat kleppers gekend zoals Ceulemans en Staelens. Vanaken straalt een enorme rust uit in het hele gebeuren. Het is mooi om te zien hoe hij telkens onder de druk uitkomt. Jashari vind ik heel goed, beter dan de andere jongens die daar rondlopen momenteel. Maar ik ben vooral heel blij met hoe voortreffelijk onze eigen kweek het doet. Ik hoop dat die jongens een mooie toekomst tegemoet gaan. Iedereen lachte destijds met De Ketelaere. Wat gaat hij doen in Milaan? Ik denk dat ze daar nu al spijt hebben. Hij had de kwaliteiten, hij moest zich alleen nog aanpassen bij een topploeg. Nu is hij top in Europa met wat hij aan het doen is. Elke ploeg in België moet van groot tot klein streven naar zulke jeugdproducten.”

Leekens: “Het is natuurlijk lastig om generaties te vergelijken, maar dit middenveld heeft het meeste balans van de laatste jaren. Jashari kende een moeilijke start. Hij had een aanpassingsperiode nodig en speelt nu met het nodige vertrouwen. Hij zorgt ervoor dat Vanaken ontlast wordt en zo wat hoger kan spelen. Anders moest Vanaken alles doen en het is niet mogelijk om dat elke drie dagen opnieuw te brengen. Gelukkig is hij erg weinig geblesseerd. Sommige spelers kun je gemakkelijker missen. Iedereen is vervangbaar maar sommigen zijn moeilijker vervangbaar. Kijk maar naar Rodri bij Manchester City.”