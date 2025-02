Club Brugge houdt Genk af en plaatst zich voor twintigste bekerfinale

Club Brugge heeft zich woensdagavond als eerste ploeg gekwalificeerd voor de bekerfinale. Blauw-zwart hield competitieleider Racing Genk in eigen huis op een 1-1-gelijkspel. Dat volstond na de 2-1-zege vorige maand in de heenmatch. Voor Genk kwam er een einde aan een reeks van twaalf thuisoverwinningen op rij.

De partij in de Cegeka Arena ging meteen aan een hoog tempo van start. Genk had de bovenhand in aanvallend opzicht en kwam na een kwartier verdiend op voorsprong. Een schot van Karetsas kwam via Jackers en de lat terug in het veld en El Ouahdi werkte met een gekruist vluchtschot af, 1-0.

Club reageerde met een poging van De Cuyper, en kwam na 25 minuten op gelijke hoogte. Mechele kopte een hoekschop van Tzolis door tot aan de tweede paal, waar Ordonez het leer in doel vlamde, 1-1. Blauw-zwart zette even door en Penders en Bangoura konden een kopbal van opnieuw Ordonez maar net uit doel houden. In het slot van de eerste helft ging kersvers Gouden Schoen Hans Vanaken even de mist in. Zijn pass achteruit kwam bij Karetsas, die niet voorbij Jackers raakte.

Na rust kwam het initiatief opnieuw bij de thuisploeg te liggen. Tolu kwam tot drie keer toe dicht bij de 2-1, maar de Nigeriaan kon niet afwerken. Vroeg in de tweede helft besloot hij onbegrijpelijk naast, met nog een kwartier te gaan vond hij een geweldige Jackers op zijn weg. En in de slotminuten van de wedstrijd trof hij de lat.

Club loerde op de tegenaanval. De grootste mogelijkheid kwam op die manier via Tzolis, die snoeihard op de lat knalde. De 1-1 bleef op het bord staan. Club Brugge gaat naar zijn twintigste bekerfinale.

Donderdag staat met Antwerp-Anderlecht de tweede halve finale op het programma. De Brusselaars trekken met een 1-0-bonus naar de Bosuil.