Club Brugge houdt de punten thuis in burenduel met Kortrijk

Met een tweede opeenvolgende zeges heeft Club Brugge de rust helemaal doen terugkeren. Hoewel de score anders doet vermoeden was de landskampioen een paar maatjes te sterk voor de buren uit Kortrijk. Alle drie de goals vielen al voor de rust.

Alle ogen waren bij de aftrap op de kapitein gericht. Hans Vanaken, misschien was het wel zijn laatste partij in blauw-zwarte loondienst. Als het van de supporters afhangt alvast niet. Een grote tifo sierde de tribune met de niet mis te verstane woorden: “Bluvn Hans, ni goan”. Voor de rest een ongewijzigd elftal bij Brugge, dat is de afgelopen weken al eens anders geweest. Belhocine gooide wel drie nieuwe namen in zijn elftal: Vandendriessche, Keita en Henen.

De thuisaanhang kreeg een blitzstart te zien. Al in de vierde minuut profiteerde Jutgla van wegglijden van Selemani, vervolgens bleef hij koelbloedig genoeg om de 1-0 binnen te schuiven. Doelman Ilic moest zich in het openingskwartier nog een paar keer onderscheiden, zo deed hij pogingen van Meijer en Sowah teniet. Club Brugge vergat de partij al snel dood te maken en liet het tempo vervolgens wat zakken.

Voorsprong in blessuretijd

De eerste keer dat de Kerels de neus aan het venster staken, stond de gelijkmaker op het bord. Mata liet zich op de achterlijn ringeloren door D’Haene en die bood vervolgens Gueye een erg makkelijke intikker aan. Klein beetje consternatie of de bal van D’Haene al dan niet de achterlijn overschreden had, de tv-beelden gaven D’Haene het voordeel van de twijfel. Die tegentreffer was precies de stroomstoot die Brugge nodig had. Opeens ging het tempo fiks de hoogte in en waande Ilic zich terug in een schietkraam. Die deed dat schitterend maar moest zich in blessuretijd toch gewonnen geven op een kopbal van Meijer, zijn eerste treffer voor Club Brugge. Een wereld van verschil ook om met een voorsprong de rust in te gaan.

Korte invalbeurt Lang

Ook in de tweede helft bleef Club Brugge de betere ploeg, bij Kortrijk bleef Ilic de beste Kortrijkzaan. Bezoekende kansen waren schaars maar wel erg gevaarlijk. De ingevallen Avenatti noopte Mignolet tot een ware kattensprong om de gelijkmaker te vermijden. Een Brugse invaller kende minder geluk. Noa Lang viel in maar blesseerde zich al binnen de minuut toen hij door zijn enkel ging. Hij probeerde nog wel maar na een paar minuten zat zijn partij erop. Afhankelijk van de ernst van de blessure misschien ook wel zijn droomtransfer foetsie? Hoewel de zege verdiend was, liep Kortrijk in het slot nog bijna weg met een punt toen een knal van Gueye op de lat uiteenspatte. In het absolute slot werd invaller Challouk nog met rechtstreeks rood uitgesloten. Kortrijk blijft zo met vier punten in de kelder van het klassement hangen, Brugge schuift op naar een voorlopig derde plaats.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Sylla, Mechele, Mata, Meijer, Odoi (71’ Audoor), Nielsen, Vanaken, Skov Olsen (91’ Sandra), Sowah, Jutgla (71’ Lang (76’ Larin)). Opstelling Kortrijk: Ilic, Radovanovic, Dessoleil, Watanabe, D’Haene, Vandendriessche (62’ Avenatti), Keita (84’ de Bruyn), Selemani, Messaoudi, Gueye (84’ Challouk), Henen (62’ Mbayo). Gele kaarten: 7’ Radovanovic, 56’ Vandendriessche, 65’ Odoi, 70’ Mata, 93’ Sowah, 95’ Avenatti. Rode kaarten: 89’ Challouk. Doelpunten: 4’ 1-0 Jutgla, 33’ 1-1 Gueye, 45+3’ 2-1 Meijer.

