Club Brugge herenigt Philip Zinckernagel met trainer Ronny Deila

Club Brugge heeft de komst afgerond van ex-Standard-speler Philip Zinckernagel, zo bevestigt blauw-zwart dinsdagavond op zijn website. De 28-jarige Deen komt over van Olympiakos en tekende in Brugge een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar. Hij wordt er herenigd met Ronny Deila, zijn voormalige trainer op Sclessin.

Vorig seizoen huurde Standard hem voor een seizoen van de Griekse topclub. Daarin scoorde hij tien keer, waaronder twee keer in de klinkende 3-0 zege tegen zijn toekomstige werkgever, en gaf hij twee assists in 28 wedstrijden. “Met Zinckernagel zorgt Club voor extra concurrentie en ervaring in het aanvallende compartiment”, klinkt het op de clubwebsite.

Glad to have you here, Philip. 🤝🇩🇰 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 1, 2023



De voormalige Deense jeugdinternational kwam eerder uit voor onder andere het Noorse FK Bodo/Glimt (2018-2020), waarna hij korte passages kende bij de Engelse clubs Watford (januari-augustus 2021) en Nottingham Forest (2021-2022). In juni 2022 tekende hij voor drie seizoenen bij Olympiakos.