Club Brugge herademt met 1-3 zege in Lugano en wordt alleen leider in groep D

Club Brugge heeft na twee competitienederlagen opnieuw kunnen proeven van de overwinning. Op de derde speeldag in de Conference League won blauw-zwart met 1-3 bij het Zwitserse Lugano, waardoor het nu ook alleen aan de leiding komt in groep D.

Club klom op het kwartier op een ietwat gevleide voorsprong. Philip Zinckernagel legde scherp voor en aan de eerste paal kwam Eder Balanta voor zijn bewaker en hij kopte de 0-1 voorbij Lugano-doelman Amir Saipi.

Eder Balanta wordt gevierd na zijn openingsdoelpunt. © BELGA

Lugano was daarentegen offensief onmachtig, wat twee Zwitsers perfect illustreerden door vlak voor Simon Mignolet in elkaars weg te lopen, waardoor een schaarse aanval op niets uitdraaide.

Andreas Skov Olsen schoot de frustratie na de gemiste penalty tegen Kortrijk van zich af. © BRUNO FAHY BELGA

Andreas Skov Olsen, die zaterdag tegen KV Kortrijk (2-1 nederlaag) nog een penalty huizenhoog over trapte, toonde vijf minuten na rust zijn klasse, toen hij zich vrijmaakte en de bal snoeihard van buiten het strafschopgebied in de korte hoek schoot. De 23-jarige flankaanvaller, de voorbije weken wat zoekend naar vertrouwen, schreeuwde het uit en liet zo de meegereisde supporters in het halflege Letzigrundstadion een tweede keer juichen.

VAR wuift penalty weg

De Zwitsers moesten daarna wel naar voren oprukken, maar Mignolet en het doelhout zorgden ervoor dat de 0-2 op het bord bleef. Voorlopig althans, want invaller Shkelqim Vladi kon een kwartier voor tijd een rebound voorbij de ex-Rode Duivel duwen. Een tweede serieuze waarschuwing kwam er via de Roemeense scheidsrechter, die aanvankelijk een penalty gezien had na een fout van Brandon Mechele, maar de VAR wuifde de strafschop weg. Vier minuten voor tijd besliste Hans Vanaken de partij met een rake kopslag.

Club wordt door de zege alleen leider in groep D met zeven op negen. Blauw-zwart heeft drie punten voorsprong op Lugano, Besiktas en Bodo/Glimt, die elkaar later donderdag (21u) bekampen, moeten het voorlopig met een puntje doen.