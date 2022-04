Club Brugge haalt twee Deense jeugdinternationals

Club Brugge heeft zich voor komend seizoen versterkt met twee Deense jeugdinternationals. Jonathan Foss (17), een centrale verdediger, en Tobias Lund Jensen (16), een rechtsbuiten, komen beiden over van de Deense eersteklasser Odense BK.

Hun makelaar Mikkel Beck gaf mee dat de twee elk een contract voor drie seizoenen ondertekenden.

Ze sluiten komende zomer in eerste instantie aan bij de beloftenploeg van blauw-zwart, Club NXT. Die strijdt momenteel nog volop voor haar ticket voor 1B voor volgend seizoen. De top 4 van de beloftencompetitie speelt in het seizoen 2022-2023 in 1B. Genk en Anderlecht zijn al zeker van hun stek.