Club Brugge haalt Oekraïense spits Roman Yaremchuk voor recordbedrag terug naar België

Club Brugge heeft zich met de Oekraïense international Roman Yaremchuk versterkt. Dat deelde blauw-zwart maandagavond mee. De 26-jarige spits komt over van Benfica en tekende een contract tot 2026. Volgens Vlaamse media legt Club Brugge voor de transfer 16 miljoen euro op tafel en kan dat via bonussen nog tot 19 miljoen oplopen. Daarmee is het de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van het Belgisch voetbal.

Het vorige record stond op naam van Zino Vanheusden, die in 2019 voor 11,75 miljoen euro van Inter Milaan naar Standard verkaste. Zelf legde Club Brugge vorige week voor de Nigeriaan Raphael Onyedika nog tien miljoen euro neer. Dat was maar heel even een clubrecord.

Van 2017 tot 2021 was Yaremchuk al in ons land actief. In die periode scoorde hij 61 doelpunten en deelde hij 18 assists uit in 152 wedstrijden voor AA Gent. Gent plukte hem voor 2 miljoen euro weg bij zijn jeugdclub Dynamo Kiev en liet hem in de zomer van vorig jaar voor 17 miljoen euro naar Benfica vertrekken.

Roman Yaremchuk komt over van Benfica. © Pedro Rocha/Sipa USA (Global Media Group)

Daar kwam hij in 48 wedstrijden negen keer tot scoren. AA Gent verdient nu nogmaals aan zijn voormalige aanvaller, want behield vorig jaar een kwart van de transferrechten. Op zijn beurt heeft Benfica nu recht op tien procent bij een doorverkoop.