Club Brugge gooit alweer dubbele voorsprong te grabbel

Club Brugge leek met een goed gevoel de WK-break in te gaan. Een kopbalgoal van jubilaris Mechele en een lage schuiver van Jutgla zetten Club op rozen in de topper tegen Antwerp. Maar in een knotsgekke minuut keerde de partij helemaal. De ingevallen Frey en een erg lichte strafschop van Janssen zorgden voor een puntendeling en een hoop kopzorgen bij de Brugse aanhang.

De magere resultaten en het povere spel de afgelopen weken noopten Hoefkens tot een wijziging van zijn systeem: een 4-3-3 met Jutgla als speerpunt en Lang en Skov Olsen op de flanken, in hun rug gesteund door de oprukkende Meijer en Odoi. Na een paar minuten wierp het al bijna zijn vruchten af, Meijer met een mooie run en prima voorzet maar Vanaken raakte de bal niet helemaal zuiver. Het ging een mooie start zijn op de 131ste verjaardag van de Club, de aftrap werd gegeven door twee iconen: Jan Ceulemans en Lotte Lambert.

Jubilaris Mechele

In een aangename topper kwamen er kansjes aan beide zijden, al zag je ook wel dat beide ploegen te kampen hebben met een gebrek aan vertrouwen. Bij Club Brugge was Jutgla twee keer dicht bij de openingstreffer. Mignolet moest attent zijn bij een rechtstreekse hoekschop en keerde ook een grote mogelijkheid van Bataille.

Brandon Mechele zette de 1-0 op het bord. © BELGA

De Brugse voorsprong kwam er uiteindelijk toch. Een scherp aangesneden hoekschop van Skov Olsen werd in doel verlengd door Mechele, een leuk cadeautje voor zichzelf in zijn 350ste partij voor Blauw-Zwart. Meteen ook een logische ruststand, op basis van de aanvallende intenties en het balbezit bij de thuisploeg.

Totale ommekeer

Club Brugge nam in de tweede helft eerder een afwachtende houding aan. Antwerp kwam niet tot kansen en op het uur leek de partij helemaal beslist na een lage schuiver van Jutgla. De wedstrijd leek dood te bloeden maar in één minuut tijd kantelde de partij volledig. De ingevallen Frey kon vanuit het niks scoren na een slimme assist van Janssen. Een minuut later ging de bal op de stip na een erg lichte overtreding van Mechele. Zo’n overtreding waarvan je er elke wedstrijd tientallen ziet. De VAR gaf Lardot echter gelijk en Janssen trapte staalhard de 2-2 tegen de touwen.

Fey en Janssen maakten de doelpunten voor de bezoekers. © BELGA

Het zelfvertrouwen zakte zienderogen weg bij de thuisploeg en je kan je toch vragen stellen over de mentale weerbaarheid van de landskampioen. Zowel tegen Union, Oostende en nu Antwerp geven ze een dubbele voorsprong uit handen. Onvergeeflijk op topniveau. Club Brugge gaat met veel vraagtekens de WK-break in en mits een zege van Genk zondagavond met een achterstand van 13 punten.