Club Brugge geeft meer uitleg bij nieuwe fanclub ‘Deaf Club Brugge Fans’

Op 3 maart richtte Club Brugge als eerste Belgische club een fanclub op voor dove en slechthorende fans, met als bedoeling het voetbal toegankelijker te maken voor fans met een auditieve beperking. Head of Foundation Peter Gheysen geeft wat meer uitleg bij het nieuwste project.

“We werden een tijdje geleden aangeschreven door een groep van vijf fans die doof of slechthorend zijn. Zij vroegen ons hoe we konden samenwerken om die doelgroep nog meer te betrekken in de voetbalbeleving”, aldus Peter Gheysen.

Hoogste norm

“Samen met de nieuwe fanclub willen we vanuit hun expertise kijken hoe we het voetbal toegankelijker kunnen maken. Zo hebben we bijvoorbeeld al besproken om matchinformatie zoals toegevoegde tijd of wissels weer te geven via de led-boarding in het stadion. Binnen de plannen van het nieuwe Clubstadion is al heel wat voorzien om ook op vlak van toegankelijkheid de hoogste kwaliteitsnorm te halen.”

Informatie tijdens match ook via led-boarding geven

Club zet hoog in op fanbeleving en die lijn willen ze nu graag doortrekken tot bij élke fan: “De doelstelling van onze Foundation is om een open en toegankelijke club te zijn. De ondersteuning en erkenning van ‘Deaf Club Brugge Fans’ als nieuwe fanclub zal hier zeker aan bijdragen. We zijn verheugd dat deze fanclub ons kan bijstaan in het huidige én nieuwe stadion.”

In België is een fanclub voor fans met een auditieve beperking een unicum, maar in andere Europese landen is het dat allerminst. Zo haalde Club Brugge Foundation zijn inspiratie bij enkele clubs uit Duitsland, die al dergelijke fanclubs hebben. Met die ervaring en de expertise van de initiatiefnemers werd eind februari dan ook niet getwijfeld om het voorstel concreet te maken en de plannen te officialiseren.

Genoeg potentieel

Bij Club Brugge Foundation zijn ze er zeker van dat hun fanclub binnenkort veel leden telt. Ongeveer tien procent van de bevolking heeft een auditieve beperking, dat komt in een vol Jan Breydelstadion neer op ongeveer 2.500 supporters. Aan dat ledenaantal zit de fanclub logischerwijs nog niet. Momenteel telt de fanclub 80 officiële leden, een aantal dat sinds de opstart dagelijks groeit.

(BD)