Club Brugge geeft in blessuretijd zege uit handen tegen AA Gent

Club Brugge heeft zaterdagmiddag op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League een laat gelijkspel moeten toestaan tegen AA Gent. Club leek in de Planet Group Arena lange tijd op weg naar een krappe 0-1-zege in de ‘Slag om Vlaanderen’, maar Dante Vanzeir bezorgde de Buffalo’s in de blessuretijd alsnog een punt: 1-1.

Club profiteerde op die manier niet optimaal van het puntenverlies van competitieleider KRC Genk, dat gisteren/vrijdag op zijn beurt niet verder geraakte dan een 1-1-gelijkspel op het veld van Charleroi. De landskampioen (53 punten) telt op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie nog steeds een achterstand van negen punten op Genk (62 ptn). Club trekt ook met gemengde gevoelens naar de heenwedstrijd tegen Aston Villa in de achtste finales van de Champions League, dinsdagavond (18u45) in het eigen Jan Breydelstadion.

De neutrale supporter kreeg in tegenstelling tot de heenronde, toen Gent met 2-4 won van Club, een gesloten ‘Slag om Vlaanderen’ te zien. De Buffalo’s tekenden via Vanzeir voor de eerste goede kans van de wedstrijd, maar het waren de bezoekers die met hun eerste bal tussen de palen op voorsprong kwamen. Vanaken speelde op de rechterflank Siquet aan, die de bal meteen voor doel bracht. Jutgla (29.) liep goed in, besloot op doel en leek zijn schot wat te missen, maar zag de bal toch over Vandenberghe in doel vallen.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Club wrong enkele goede kansen de nek om, Gent toonde zich efficiënt en vond in minuut 91 de gelijkmaker. Invaller Sonko pakte uit met een goede dribbel en legde op het juiste moment af naar Vanzeir, die de 1-1 tegen de netten tikte. De bezoekers leken het nog bijna helemaal weg te geven, toen Gent plots met veel volk voor Mignolet opdook, maar zowel Gooré als Sonko kregen het leer niet meer in het Brugse doel.