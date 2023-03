Club Brugge gaat tot het einde van het seizoen door met Rik De Mil

Club Brugge heeft besloten om het seizoen uit te doen met Rik De Mil als T1. Hij kreeg de functie T1 ad interim na het ontslag van Scott Parker. De Mil startte zondag met een zege tegen Standard en krijgt nu de opdracht om een plaats in de top vier veilig te stellen.

Onverwacht is het nieuws niet. De Mil is inmiddels acht jaar actief bij Brugge. Het is met andere woorden iemand die de interne keuken kent en ook erg geapprecieerd wordt door de spelers. De viering met de spelers na de winst tegen Standard sprak boekdelen. Ook de supporters genoten voor het eerst sinds lang op de tribunes. De Mil krijgt assistentie van Nicky Hayen (hoofdcoach NXT), Steve Colpaert (assistent-coach NXT) en Wouter Biebauw (keeperstrainer NXT).

CEO Vincent Mannaert gaf op de officiële website een woordje uitleg bij de beslissing: “Rik kent de club en het team door en door. Zijn passie en ambitie zorgen voor een frisse wind waarmee we samen met de spelers en iedereen van de sportieve werking het maximale uit het seizoen willen halen. Door het doorstromen van Nicky, Steve en Wouter van Club NXT kunnen we een beroep doen op een evenwichtige staff waarbij ook jonge talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.” Ondertussen heeft het Brugse bestuur tijd gekocht in de zoektocht naar een nieuwe T1 voor het aankomende seizoen.

