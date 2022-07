Club Brugge gaat met 2-4 onderuit tegen FC Kopenhagen

De Belgische landskampioen Club Brugge heeft zaterdag een oefenduel verloren tegen de Deense landskampioen FC Kopenhagen. Het werd 2-4.

Club schoot nochtans het best uit de startblokken en dat vertaalde zich in een dubbele voorsprong door treffers van Ruud Vormer (23.) en Ferran Jutgla (32.). In een wedstrijd die 120 minuten duurde zetten de Denen de remonte in via Pep Biel (70. en 75.). William Boving (110.) en Roony Bardghji (114.) trokken de zege in het slot over de streep.

Het is na twee overwinningen en een gelijkspel de eerste nederlaag van blauwzwart in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen.