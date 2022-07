Club Brugge en AA Gent strijden straks om 42e Supercup in officieuze seizoensopener

Club Brugge en AA Gent strijden zondagavond om de 42e Supercup in de officieuze opener van de nieuwe voetbaljaargang. De aftrap wordt om 18 uur gegeven in het Jan Breydelstadion.

De Supercup is het traditionele jaarlijkse duel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Blauw-zwart verzekerde zich afgelopen seizoen voor de derde opeenvolgende keer van de landstitel, de achttiende uit de clubgeschiedenis. De Buffalo’s kaapten dan weer de Croky Cup weg door RSC Anderlecht te verslaan na strafschoppen op de Heizel en tellen ondertussen vier bekertrofeeën.

Vuurdoop voor Carl Hoefkens

Carl Hoefkens volgde kampioenenmaker Alfred Schreuder na het vorige seizoen op en staat voor zijn eerste klus als hoofdcoach. “We hebben nu twee weken voorbereid met de internationals. Een eerste prijs pakken na amper twee weken is een mooie kans. Club Brugge zijnde wil je elke match winnen, zeker als er een prijs aan vast hangt. Dit is veel meer dan een vriendenmatch”, aldus de nieuwbakken T1.

Puzzelwerk voor Vanhaezebrouck

Waar Club, op de langdurig geblesseerde Mats Rits en de geschorste Stanley Nsoki na, over een nagenoeg volledig fitte kern kan beschikken, wordt het voor AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wat meer puzzelen.

Zo zijn onder meer Laurent Depoitre, Vadis Odjidja en Elisha Owusu twijfelachtig. Daarnaast ligt Julien De Sart na een ingreep voor langere tijd in de lappenmand. “Onze kern is op dit moment te klein om al die afwezigen op te vangen. Of er nog versterking bij moet? Dat lijkt me duidelijk”, sprak de Gentse coach klare taal.

FCB is met zestien zeges in de Supercup de recordhouder, voor Anderlecht (13). In de laatste editie legde Club toenmalig vicekampioen en bekerwinnaar Racing Genk over de knie met 3-2.

(BELGA)