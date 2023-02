Club Brugge en AA Gent bikkelen zondag om plaats in Champions’ play-offs

Club Brugge en AA Gent staan zondagmiddag om 13.30 uur in een nieuwe ‘Slag om Vlaanderen’ tegenover elkaar. Inzet van de topaffiche van speeldag 27 in de hoogste voetbalklasse is de vierde plaats in het klassement, die recht geeft op een ticket voor de Champions’ play-offs.

Club Brugge heeft die vierde plaats voorlopig in handen, maar de regerende landskampioen draait al weken vierkant onder de nieuwe coach Scott Parker. Na een rist gelijke spelen en bleke prestaties, afgelopen zondag nog in de derby tegen Cercle, is blauw-zwart de voeling met de top drie helemaal kwijt en moet het zich nu concentreren op de strijd voor een plek in play-off 1. AA Gent volgt als vijfde op amper 1 punt en ook Standard, zesde op twee punten, zit Club op de hielen.