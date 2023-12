Club Brugge dient klacht in bij Referee Department na afgekeurde goal tegen KV Mechelen

Club Brugge heeft maandagmiddag klacht neergelegd bij het Professional Referee Department naar aanleiding van de buitenspelfase in de competitiewedstrijd van zondag op bezoek bij KV Mechelen (0-0). Dat heeft blauw-zwart gemeld. Volgens Club maakte de VAR hierbij een “professioneel-technische fout” en “moet desgevallend de wedstrijd dus worden herspeeld”.

Club-spits Thiago kopte de bal Achter de Kazerne in de 72e minuut voorbij KV-doelman Coucke na knap voorbereidend werk van Nusa. Maar die 0-1 werd afgekeurd voor buitenspel. Onterecht, zo bleek. Het Referee Department liet zondagavond al weten dat het doelpunt van Thiago geldig was. De VAR had tussenbeide moeten komen toen het doelpunt werd afgekeurd, maar door een menselijke fout bij de VAR bleef het doelpunt ten onrechte afgekeurd.

“Professioneel-technische fout”

Voor blauw-zwart is het belangrijk dat deze fout niet zonder gevolg blijft, “niet enkel in het belang van Club Brugge, maar ook in het belang van de professionalisering van het Belgische voetbal”, schrijven de West-Vlamingen in een betoog. “Club kan aanvaarden dat er een menselijke fout gebeurt op het veld. In deze is er echter geen sprake van een menselijke fout, maar van een professioneel-technische fout. De VAR is ontstaan om menselijke fouten uit de wedstrijd te halen in wedstrijdbepalende fases, via technische hulpmiddelen. Wanneer de VAR een dusdanige wedstrijdbepalende fout maakt, die niet voor interpretatie vatbaar is, moet dit beschouwd worden als een professioneel-technische fout en moet desgevallend de wedstrijd dus worden herspeeld.”

Club zocht ook contact met de Competitions Manager van de Belgische voetbalbond (KBVB), “die ons liet weten dat er geen scheidsrechtersrapport werd opgemaakt omdat er geen sprake was van een incident, hetgeen fundamenteel onjuist is. Club Brugge blijft vragende partij om de communicatie in de VAR-ruimte alsook die tussen de VAR en het scheidsrechterskorps vrij te geven.”