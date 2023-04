Club Brugge-coach De Mil sluit vierde opeenvolgende titel niet uit: “We gaan voor het hoogst haalbare”

Vreugde, euforie en heel wat dansende supporters. Het behalen van de vierde plek werd gevierd alsof het een zege in de Champions League betrof. Niemand zou voor het seizoen vrede nemen met een vierde plaats, maar gezien de omstandigheden was dat het hoogst haalbare. Wat nu in de play-offs? “We gaan voor het hoogst haalbare”, sluit coach Rik De Mil alvast niks uit.

Een ongelofelijk trotse De Mil stond na afloop de pers te woord. De Mil wordt op handen gedragen door de supporters en het publiek scandeerde ook zijn naam om hen toe te zingen met de megafoon. “Ik was heel trots om daar te staan maar ik ben vooral heel blij voor de supporters. Het was een heel moeilijk seizoen met veel ups en downs. Uiteraard ben ik heel tevreden, zowel met onze wedstrijd als met het bereiken van play-off 1. Onze score was geen verrassing vandaag, we zijn stap voor stap beter aan het voetballen.”

Publiek roert zich

De Mil had op voorhand aangegeven om niet op de hoogte te worden gehouden van de score in Gent maar het publiek besliste daar anders over. Alle tribunes stonden te springen en te dansen bij elke Gentse tegengoal. “Uiteraard hoor je dat Gent achter komt door het publiek. Ik probeerde toch gefocust te blijven, ook wanneer het weer stil werd. Pas helemaal op het einde wist ik hoe de situatie in elkaar zat. Wij zijn er telkens blijven in geloven. Ik heb iedere week in de kleedkamer gezegd dat het geloof bij mij en de staf telkens aanwezig was. Dat moet je ook uitstralen naar iedereen en dan kunnen dit soort zaken gebeuren.”

“Geloof in alle scenario’s”

Met welke ambities trekt Club Brugge nu naar die play-offs? Als scherprechter in de titelstrijd of is er toch nog geloof in een vierde opeenvolgende titel? “We gaan elke wedstrijd vol aan de bak en proberen te winnen. Daarna kijken we hoe hoog we eindigen. We weten dat we een achterstand hebben maar ik geloof altijd in alle scenario’s, ook de titel. Zolang het mathematisch mogelijk is, blijven we erin geloven. We kunnen als ploeg zeker nog stappen zetten, zo wil ik graag bevestiging zien van onze efficiëntie.”