Club Brugge boekt krappe zege tegen Bodo/Glimt en springt naar gedeelde leidersplaats in Conference League

Club Brugge heeft op de tweede speeldag zijn eerste zege in de nieuwe jaargang van de Conference League geboekt (0-1). Op bezoek bij het Noorse Bodo/Glimt had blauw-zwart genoeg aan een doelpunt van Hans Vanaken in de eerste helft om de zege veilig te stellen. De overwinning levert de Bruggelingen ook een gedeelde leidersplaats op, samen met het Zwitserse Lugano.

De Noren kregen al na vier minuten een eerste grote kans, toen Albert Gronbaek op Simon Mignolet afstormde, maar de ex-Rode Duivel liet zich niet ringeloren door het opwippertje van de infiltrerende Noorse middenvelder. Het antwoord van blauw-zwart op het kunstgrasveld liet evenwel niet lang op zich wachten toen Vanaken zijn schot op een afvallende bal kraakte. De Bruggelingen namen het initiatief over zonder echt doelgevaar te creëren, maar zoals dat gaat, was de eerste grote mogelijkheid wel meteen raak. Philip Zinckernagel werd randje buitenspel diep gestuurd en zag Vanaken vrijstaan aan het penaltypunt. De Rode Duivel (21.) werkte in een tijd feilloos in het hoekje af.

Na het doelpunt kon Club wat achteroverleunen en loeren op de counter. De Noren kwamen er slechts een keer uit toen opnieuw Gronbaek Raphael Onyedika een verkoudheid bezorgde met een mooie passeerbeweging maar in de actie nadien hoog over trapte. Bodo/Glimt kwam met frisse moed uit de kleedkamer en kreeg al meteen een grote kans toen Faris Moumbagna na onzuiver uitverdedigen bij blauw-zwart voor Mignolet stond, maar de Brugse doelman bracht met een beenveeg redding. Meteen het laatste grote wapenfeit van de partij, want in een verder kansarme tweede helft speelden de Noren het wat harder met een aantal gele kaarten tot gevolg, maar dat bracht hen niet dichter in de buurt van het Brugse doel.

Op hetzelfde ogenblik leed Besiktas in eigen huis een 2-3 nederlaag tegen Lugano. Vincent Aboubakar (38. en 52.) leek de wedstrijd op zijn eentje te beslissen, maar een rode kaart voor Besiktas-verdediger Valentin Rosier (61.) deed de wedstrijd kantelen. Eerst maakte Ignacio Aliseda (81.) de aansluitingstreffer, vijf minuten later was de gelijke stand via Shkelqim Vladi een feit. In de 90e minuut verschalkte Eric Bailly zijn eigen doelman en was de comeback compleet.

In de stand in groep D nemen Club en Lugano de leiding met vier punten, Besiktas en Bodo/Glimt hebben er eentje. De Zwitsers ontvangen Club op 26 oktober, de Noren spelen dan weer opnieuw gastheer voor de Turken.