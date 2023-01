Club Brugge blijft zwalpen en wint ook niet op STVV na blunder Mignolet

Ook de derde keer geen scheepsrecht voor coach Parker. Na een nederlaag op Genk en een gelijkspel tegen Anderlecht lukte het ook niet om Sint-Truiden te verslaan. Brugge kwam nochtans op voorsprong na een owngoal van Janssens. Een blunder van Mignolet bezorgde Bruno en Sint-Truiden echter de gelijkmaker. De laatste zege in de competitie dateert inmiddels al van eind oktober.

Het was stilaan van moeten, Brugge had dringend nood aan een overwinning om de stokkende machine weer in gang te zwengelen. Parker geloofde in zijn ploeg die tegen Anderlecht altijd met de drie punten beloond moest worden. Enkel Mechele viel uit de ploeg, hoewel hij zich niets te verwijten had bij die ongelukkige owngoal. Sylla dus terug in het elftal, hij kwam er goedkoop van af met slechts een weekje op de beklaagdenbank.

Supporter gereanimeerd

De partij begon met de nodige vertraging nadat een Brugge-supporter gereanimeerd moest worden in het uitvak. Zodra het voetballen begon, lag de dominantie bij Club. De Kanaries hadden niet de intentie om mee te voetballen maar de kansen voor de West-Vlamingen waren schaars. Dan mag het geluk wel eens meezitten, Club Brugge heeft de laatste weken maar al te vaak Dame Fortuna tegen zich gehad. Een voorzet van Buchanan werd door Janssens knullig in eigen doel gewerkt.

Roman Yaremchuk juicht na de owngoal. © Belga

Het lastigste deel zat erop en nu kwam het erop aan om nu niet opnieuw een voorsprong weg te gooien. Coach Parker sprak na Anderlecht over een psychologisch probleem. Tot kansen kwam de thuisploeg niet in de eerste helft al was een tussenkomst van Odoi op Hayashi wellicht wel een strafschop waard.

Blunder Mignolet

De Limburgers toonden meer daadkracht in de tweede helft en er was een uitstekende Mignolet nodig om Okazaki van de gelijkmaker te houden. Aanvallend bakte Brugge er weinig van. Na een bemoedigende partij tegen Anderlecht was Yaremchuk nauwelijks te zien. Tot overmaat van ramp ging Mignolet opnieuw aan het blunderen. De toekomstige Gouden Schoen liet de laatste partijen al wat steekjes vallen en lag aan de basis van de 1-1. Op een ongevaarlijke center liet hij de bal glippen waardoor Bruno de stand in evenwicht kon brengen. De vloek waarbij Club een voorsprong niet kan vasthouden, sloeg alweer toe. Mentaal hetzelfde probleem, na de gelijkmaker was Sint-Truiden de enige ploeg die op zoek ging naar de winnende treffer. De landskampioen hangt als los zand aan elkaar. De laatste zege in de competitie dateert inmiddels al van eind oktober. Bemoedigend was het spelbeeld ook niet. Met een 2 op 9 is de partij van zondag tegen Charleroi er eentje die absoluut gewonnen moet worden. Over een vierde opeenvolgende landstitel wordt al lang niet meer gesproken. Een plaats bij de eerste vier vasthouden, zal al een uitdaging op zich zijn.