Club Brugge blijft met thuiszege tegen Charleroi in het spoor van leider KRC Genk

Landskampioen Club Brugge heeft zondagavond op de dertigste en tevens laatste speeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League met 4-2 gewonnen van Sporting Charleroi. RSC Anderlecht pakte tegen Cercle de volle buit (3-0), waardoor de Vereniging veroordeeld is tot de Relegation Play-off. AA Gent verloor in eigen huis met 1-2 van KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand.

Amper drie minuten stonden er op het scorebord in het Jan Breydelstadion toen Ferran Jutgla er alleen voor doel op aangeven van Ardon Jashari 1-0 van maakte. Wie dacht dat de thuisploeg al vroeg op rozen zat, kwam echter bedrogen uit. Parfait Guiagon kreeg net voorbij het halfuur op links te veel ruimte van Kyriani Sabbe en krulde het leer door een bos van benen in de verste hoek voorbij Simon Mignolet: 1-1.

De vreugde van de Karolo’s was echter van korte duur, want ook in het begin van de tweede helft viel er een Brugs doelpunt te noteren. Na wat geharrewar aan de rand van de zestien belandde het leer via Hans Vanaken in de voeten van zijn collega-Rode Duivel Maxim De Cuyper en zo stond het 2-1.

Mignolet van veld gedragen

Even later moest Mignolet op een draagberrie het veld verlaten na een stevige botsing met Jeremy Petris. De Brugse doelman liep daarbij een hoofdblessure op en werd vervangen door Nordin Jackers.

Toen Jashari er enkele minuten later al 3-1 van maakte – deze keer waren de rollen omgekeerd en was Jutgla de aangever – leek het over en uit voor de bezoekers. Isaac Mbenza maakte de wedstrijd een kwartier voor affluiten weer spannend met de aansluitingstreffer (3-2), niet veel later nam de ingevallen Romeo Vermant met de 4-2 de laatste twijfels weg.