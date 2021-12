Club Brugge bibberend naar driepunter tegen Seraing

Club Brugge heeft in eigen huis de punten tegen Seraing thuisgehouden. Alle doelpunten vielen in een spektakelrijke eerste helft: 3-2. Dost stond twee maal aan het kanon en ook youngster Sandra pikte zijn doelpuntje mee. In de tweede helft ging Seraing nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker maar die bleef uit.

Hoe het leven in de voetballerij er in een week tijd compleet anders kan uitzien. Vorige weekend nog stond coach Clement onder gigantisch grote druk. Maar een zes op zes in de competitie en de bekerwinst op Genk hebben de storm doen liggen. Meer nog, Brugge kan dinsdag zelfs met het nodige vertrouwen naar Parijs afzakken. Een wedstrijd die het zonder druk kan aanvatten. Misschien zat Clement daar al voor de wedstrijd mee in het achterhoofd. Balanta en Vanaken kregen rust. Clement koos voor de jeugd, zowel Mbamba als Sandra startten. Sandra speelde eerder al de 90 minuten in de beker tegen Deinze maar kwam nu dus voor het eerst aan de aftrap in de competitie. De youngster, gekweekt bij Club NXT, imponeerde al in de UEFA Youth League met vijf treffers.

Dubbel van Dost

Hoewel toeschouwers nog steeds toegelaten waren, zorgden de aangescherpte coronamaatregelen, voor hier en daar wat lege stoeltjes. De thuisploeg liet het niet aan hun hart komen en nam de partij in handen, zonder daarvoor het gaspedaal erg hard te hoeven indrukken overigens. Al op het halfuur stond een geruststellende 2-0 op het bord, twee keer met Dost als doelpuntenmaker van dienst. De eerste vanop de stip, de tweede na een mooie assist van Lang. De Nederlander vergat er overigens nog een paar aan zijn saldo toe te voegen. De Brugse defensie liet zich daarna nog maar eens te gemakkelijk ringeloren, de 0 houden is echt een opgave geworden dit seizoen. Eén simpele pass van Maziz los door het centrum en Jallow bracht de score terug op 2-1.

Sandra bij zijn debuut

Nog was het verhaal van de eerste helft niet af. De jonge Sandra etaleerde zijn neus voor goaltjes maken na prima voorbereidend werk van De Ketelaere. Die buffer hield weer niet lang stand want in blessuretijd kon Del Fabro na een vrije schop ongehinderd inkoppen. 3-2, van een spectaculaire eerste helft gesproken. Toch zal Clement niet tevreden geweest zijn, twee goals thuis tegen het nietige Seraing. Wat zal dat geven als ze dinsdag oog in oog staan met Messi? Seraing kwam met de nodige scherpte uit de kleedkamer en Mignolet werd meerdere keren aan het werk gezet. Clement zag het gevaar in en besloot in te grijpen. Vanaken en Rits moesten voor meer stabiliteit zorgen.

Seraing bleef de gevaarlijkste ploeg en Brugge bibberde. Tien minuten voor tijd mocht ook Wesley nog eens optreden, binnenskamers zorgde hij al voor de nodige oproer vanwege zijn gebrek aan speelminuten. De thuisploeg sleepte zich naar het eindsignaal, Clement slaakte een zucht van opluchting toen de driepunter uiteindelijk toch binnen was.