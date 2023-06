Club Brugge bezorgt Union fikse titelkater, Antwerp kampioen

Een rollercoaster, een filmscenario te gek om het zelf te bedenken. Tot een paar minuten voor affluiten was Union kampioen. Club Brugge had nog geen kans gekregen, en toen een mokerslag: goals van Talbi, Lang en Sandra zorgden zowaar voor de Brugse overwinning. Drama voor Union, een nog groter drama voor Genk: in blessuretijd zagen zij de titel toch naar Antwerp gaan. Straffere scenario’s dan dit vindt u niet!

Een slotspeeldag voor de geschiedenisboeken! Drie ploegen maakten nog aanspraak op de titel en alle drie waren ze (even) virtueel kampioen. Voor Club Brugge stond er niks meer op het spel, met een goed gevoel de vakantiebreak intrekken was het hoogst haalbare. Bij de helft van de A-kern waren de koffers al gepakt. Hallucinant hoeveel spelers geblesseerd moesten afhaken: Sylla, Boyata, Spileers, Mata, Meijer, Audoor, Jutgla, Yaremchuk, Vermant en Onyedika, Odoi was bovendien nog geschorst. Enter Kyriani Sabbe, de jonge flankverdediger maakte bij een vorige invalbeurt indruk en kreeg nu dus een basisplaats.

Union nam zoals verwacht het voortouw. Zij moesten absoluut winnen om nog een kans te maken op de titel. Met een half oog werd in de tribunes ook de partij tussen Genk en Antwerp gevolgd. Bij de start van beide partijen was de titel virtueel voor The Great Old. Union dreigde via Adingra en Teuma, die toch fit was geraakt. Terwijl Union en Club Brugge met een 0-0 gingen rusten na een matige eerste helft, ging de virtuele landstitel naar Genk. Op slag van rust opende Arokodare daar de score.

Weg titelfeest

Lang kon er niet gefeest worden in Limburg, na nog geen halve minuut in de tweede helft kwam de verwachte voorsprong van Union er toch. Boniface bediende Adingra die vliegensvlug afdrukte. Perfect buiten het bereik van Mignolet. Het moeilijkste werk leek gedaan voor de thuisploeg, Brugge kwam nauwelijks in de buurt van Moris maar kwam toch bijna gelijk op een knullige manier. Een afgeweken bal van Nusa belandde op de buitenkant van de paal. In de andere partij kwam Antwerp ondertussen op gelijke hoogte maar in het slotkwartier zette Heynen Genk opnieuw op voorsprong. Alweer feest dus in het Dudenpark. Het feest kon al voorzichtig beginnen al kon één tegentreffer van Club Brugge het titelfeest vergallen.

Met de inbreng van youngsters zoals Talbi, Sandra en Homma leek die gelijkmaker er niet meer te komen, Club Brugge kwam nu eenmaal niet aan kansen. Tot in minuut 90, de kleine Japanner Homma reageerde als snelste. Helemaal uit het niks de 1-1. Weg titel voor Union dat nog alles op alles zette. Op de counter deed Lang helemaal het licht uit: 1-2, een mokerslag van jewelste. In minuut 100 (!) zowaar nog de 1-3 via Sandra. Maar het zotste moest nog gebeuren op het veld van Genk: gelijkmaker van Alderweireld in minuut 94 en Antwerp kampioen. In de laatste zeven minuten van de partij veranderde de landskampioen drie keer van kamp. Een ongezien slot van een ongezien spannend seizoen, weliswaar zonder rol van betekenis voor Club Brugge.

Opstelling Union: Moris, Machida, Burgess, Kandouss (92’ Sykes), Lapoussin, Lazare (92’ Vertessen), El Azzouzi, Nieuwkoop, Teuma (63’ Puertas), Adingra (82’ Nilsson), Boniface.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Hendry, Buchanan, Rits (84’ Homma), Nielsen (84’ Sandra), Vanaken, Skov Olsen, Lang, Nusa (76’ Talbi).

Gele kaarten: 75’ Buchanan, 85’ Sandra.

Doelpunten: 46’ 1-0 Adingra, 89’ 1-1 Homma, 93’ 1-2 Lang, 100’ 1-3 Sandra.