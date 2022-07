Club Brugge behaalt zeventiende Supercup

Onder een stralende zon won landskampioen Club Brugge voor eigen publiek van bekerwinnaar AA Gent. Skov Olsen zorgde met een afgeweken schot voor de enige treffer van de wedstrijd. Zo was de eerste officiële wedstrijd van Clubcoach Carl Hoefkens meteen goed voor een trofee.

De vuurdoop van Carl Hoefkens als nieuwe T1 van Club Brugge zit erop en er mag al meteen een eerste prijs in de trofeeënkast. Volgens Hein Vanhaezebrouck een veredelde oefenwedstrijd, maar de Supercup staat wel op het palmares van Hoefkens.

Net zoals elke trainer legt de nieuwbakken coach zijn accenten. Een aantal opmerkelijke vaststellingen: de terugkeer van Noa Mbamba, nog steeds maar 17 jaar overigens. Clement bewierookte de youngster maar onder Schreuder verzeilde hij bij Club NXT. Hoefkens pikte hem opnieuw op en liet hem in de basis starten op de zes, al zal de concurrentie daar moordend zijn met de komst van Nielsen.

Debutanten Jutgla en Meijer

Ook Otasowie komt helemaal boven water. De Amerikaan kostte vier miljoen euro en verzeilde vorig jaar helemaal op het achterplan. Een nieuwe coach en wat hernieuwd vertrouwen deden de Amerikaan zichtbaar deugd. Verder ook twee debutanten: Jutgla en Meijer.

De Spaanse aanvaller toonde zich erg doeltreffend tijdens de oefenwedstrijden en ook nu liet hij positieve signalen optekenen. Meijer stond aanvankelijk niet in de basis maar Buchanan blesseerde zich tijdens de opwarming waardoor de Nederlander toch mocht starten.

Hij toonde vooral over een erg goede motor te beschikken met meerdere runs over de gehele flank. Meijer was niet de enige Nederlander tussen de lijnen met ook kapitein Vormer en Noa Lang. Er beweegt nog steeds erg weinig op transfervlak rond de dribbelvaardige Lang.

Schuiver van Skov Olsen

Een topwedstrijd kregen de fans niet voorgeschoteld, ook wel logisch natuurlijk in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen en na de intensieve trainingsarbeid van de afgelopen weken. Reken daar ook nog eens de verzengende hitte bij.

Skov Olsen liet het niet aan zijn hart komen en ging op zijn elan van eind vorig seizoen door. Naar binnen snijden en vervolgens naar doel knallen, weliswaar geholpen door een Gents been maar wel de 1-0 op het bord, meteen ook de ruststand.

In de tweede helft kreeg het Brugse publiek ook de andere aanvallende aanwinst te zien. Cyle Larin loste net na het uur Jutgla af. Ondertussen had Gent al een paar pogingen ondernomen om de stand terug in evenwicht te brengen maar Mignolet hield zijn netten schoon.

Altijd fijn om het seizoen met een prijs te starten, volgende week zondag start het echte werk met de eerste competitiewedstrijd tegen Racing Genk.