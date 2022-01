Club blijft in spoor van Union na zuinige zege in Kortrijk

Club Brugge heeft KV Kortrijk geklopt met 0-1. Bas Dost zorgde voor het enige doelpunt in de partij. Blauw-zwart deed wat het moest doen en blijft tweede in de stand. KVK is nu negende.

KV Kortrijk wilde weleens iets anders doen dan gelijkspelen. De laatste vier wedstrijden speelden de Kerels gelijk. Dat was allesbehalve een gemakkelijke opgave met de komst van Club Brugge, een West-Vlaamse derby.

Toch startte KVK het best aan de partij. Misschien had dat wat te maken met de terugkeer van topschutter Selemani, Moreno zat op de bank. Bij blauw-zwart zagen we drie wissels. Lang was besmet met corona, Mata en Mitrovic verdwenen ook uit de ploeg. Hendry, Balanta en Rits stonden aan de aftrap.

Terug naar de wedstrijd. Mbayo zorgde voor de eerste waarschuwing. Club Brugge liet zich niet van de wijs brengen. Na een enig mooie combinatie stond Dost voor een leeg doel, onbegrijpelijk dat de Nederlander het leer naast duwde. Vormer mikte zijn kopbal voorlangs en de poging van Rits eindigde in het zijnet.

Doelpunt Vormer afgekeurd

Selemani liet dan van zich spreken. De man uit de Comoren probeerde het vanop de eigen helft omdat Mignolet nogal ver uit zijn doel stond, zijn poging raakte de paal. Op het halfuur was Club daar weer: Vormer legde het leer in het mandje. Maar dat feest ging niet door, de VAR keurde het doelpunt af wegens voorafgaand buitenspel van Dost in de opbouw naar de goal. Vanaken pakte dan uit met een kopbal, Ilic kon rekenen op zijn reflexen.

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Club was de betere ploeg en dat resulteerde in een voorsprong. De Ketelaere bediende Dost en die kon nu echt niet meer missen. Na een simpele intikker stond het 0-1.

Slotoffensief van de thuisploeg

KV Kortrijk kon daar niet meteen iets tegenover zetten. Het kon wel dreigen via Mbayo en Selemani, maar het was te weinig om echt gevaarlijk te kunnen zijn. Tien minuten voor affluiten bereikte D’Haene spits Herrmann, hij mikte te hoog.

De thuisploeg probeerde een slotoffensief in elkaar te boksen. Weer kreeg Herrmann een kansje, de aanvaller kopte over. Het werd niets voor KVK. Club Brugge ging naar huis met de drie punten. Daarmee deed blauw-zwart wat het moest doen om in het spoor te blijven van leider Union. KVK is nu negende in de stand.

