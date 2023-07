Clinton Mata verlaat Club Brugge voor Lyon

Na vijf succesvolle seizoenen verlaat Clinton Mata Club Brugge voor de Franse eersteklasser Olympique Lyon, zo bevestigden beide clubs donderdagavond.

De transfer hing al een tijdje in de lucht. Uiteindelijk ondertekende de dertigjarige rechterflankverdediger een contract voor drie seizoenen in Lyon. Met de transfer is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid, zo bevestigde Lyon. Daarnaast krijgt Club tien procent van de eventuele meerwaarde bij een doorverkoop.

Certitude in Brugse verdediging

Mata speelde sinds de zomer van 2018 voor Club Brugge, dat hem destijds wegplukte bij Sporting Charleroi. In de Belgische hoogste afdeling kwam hij ook nog uit voor KAS Eupen en Racing Genk, maar het was in het Jan Breydelstadion dat Mata zijn hoogdagen beleefde. De achtvoudige Angolese international, die ook over de Belgische nationaliteit beschikt, speelde in vijf seizoenen 197 wedstrijden voor blauw-zwart. Daarin werd hij drie keer kampioen en won hij twee Supercups.

Thomas Meunier

Als mogelijke vervanger valt de naam van Thomas Meunier al een tijdje. De 31-jarige Rode Duivel kwam tussen 2011 en 2016 al uit voor Club en mag vertrekken bij Borussia Dortmund, waar hij nog een contract voor één seizoen heeft.