Clement tevreden want “zag verbeteringen”, Dury is eerlijk: “Verdiende nederlaag”

Club Brugge had weinig moeite om Zulte Waregem opzij te zetten. Blauw-zwart kon voor het eerst drie competitiewedstrijden op een rij winnen en Mignolet hield ook voor het eerst sinds halverwege oktober de nul. Toch maakte de defensie alweer geen al te beste beurt en ook Mignolet sloeg terug aan het flateren, gelukkig kwam de VAR tussenbeide voor buitenspel.

Philippe Clement was een tevreden coach na de 3-0 zege. “We maakten mooie doelpunten en ik zag ook een aantal goede combinaties. We waren niet de hele match top. We moeten verder blijven werken, ondertussen de nieuwe jongens integreren en punten pakken. De balans in het team was een stuk beter. Er zijn nog werkpunten maar ik zie toch een verbetering ten opzichte van de voorbije weken.”

“Verdiende nederlaag”

Ook Dury, de coach in het verliezende kamp, sprak van een verdiende nederlaag. “Club is een verdiende winnaar. De eerste helft hadden we het nochtans vrij goed onder controle behalve op twee à drie momenten. Na een kwartier hadden we een probleem na het schot van de Ketelaere. In de tweede helft viel de bal dan goed voor Rits op een stilstaande fase. Het vertrouwen zit wat dieper, dan komt die derde tegentreffer en is het over. Nu moeten we focussen op de twee komende thuismatchen voor Nieuwjaar.”

“Hopelijk punten pakken”

Francky Dury: “Nu punten pakken tegen Union en Mechelen.” © BELGA

Zulte Waregem is inmiddels weggezakt tot de zeventiende plaats, er kondigt zich dan ook een bikkelharde strijd aan. Dury was categoriek: “Het maakt weinig uit of je halfweg de competitie op plaats 15, 16 of 17 staat. Het is een slechte positie, geen positie om achterover te leunen. We moeten daar zien uit te geraken. Dat is simpel gezegd, momenteel zitten we in de hoek waar de klappen vallen. We hebben nog niet veel gelukkige momenten gehad dit seizoen. We vechten een beetje tegen onszelf. De zware uitmatchen op Anderlecht en Club zijn voorbij, helaas niet succesvol. Nu volgen Union en Mechelen, ook niet gemakkelijk maar hopelijk kunnen we wat punten pakken.”

Grasmat in slechte staat

De grasmat op Jan Breydel was ook een gespreksonderwerp tijdens de persbabbel. Die lag er belabberd bij, op zich niet zo verwonderlijk na de regenval van de laatste periode. In de volgende twee weken worden er echter nog vier wedstrijden op gespeeld. “Het veld speelt niet in ons voordeel”, beaamde Clement. “De greenkeepers doen er nochtans alles aan maar in de maand december is dat geen evidentie.”