Clement hoopt op een stunt in Parijs: “Derde worden zou een mirakel zijn”

D-day dinsdagavond wanneer Club Brugge een poging onderneemt om Europees te overwinteren. De taak die hen wacht, is echter kolossaal, zo moet Brugge sowieso iets sprokkelen in PSG terwijl het bij een zege van RB Leipzig tegen Manchester City altijd uitgeschakeld is.

Ondanks de defensieve zorgen, blauw-zwart slikt de laatste weken wel erg makkelijk tegendoelpunten, was coach Philippe Clement positief op de persconferentie: “We zitten mee op koers om in eigen land de titel te pakken, we bekeren verder en schakelden een belangrijke concurrent uit terwijl we op de laatste speeldag van de Champions League nog steeds de mogelijkheid hebben om ons Europees te kwalificeren.”

Die opdracht wordt echter geen evidentie tegen het sterrenensemble van PSG. “We gaan proberen een goed resultaat te halen maar we gaan ook realistisch zijn. We kunnen niet zeggen dat we PSG van de mat gaan spelen. Ik heb altijd gezegd dat we drie stunts nodig hadden. Morgen is de kans voor die derde stunt.”

Afhankelijk van Leipzig

Het scenario bestaat dat Club Brugge ook bij een derde stunt genoegen moet nemen met een vierde plaats. Als RB Leizpig wint van het al geplaatste Manchester City is Club Brugge altijd veroordeeld tot de vierde plaats.

“We moeten enkel naar onszelf kijken”, gaf verdediger Clinton Mata mee. “We moeten eerst zelf een resultaat neerzetten en dan zien we wel of het voldoende was. We moeten spelen zoals in onze thuiswedstrijd tegen hen, alles is mogelijk in het voetbal. Ik voel me goed en merk veel vertrouwen en positiviteit in de groep. De nederlaag tegen Leipzig ligt achter ons, nu focussen we op morgen.”

“Spelers met pijntjes”

Clement kwam nog eens terug op de ongelijke strijd in deze ‘groep des doods’. “Derde worden in deze groep zou een mirakel zijn, tegen deze teams en deze budgetten. Het is mooi dat we er op speeldag zes nog van kunnen dromen. We zijn niet bezig met negatieve scenario’s, we zijn enkel bezig met het allerbeste eruit te halen, daarvoor zullen we heel veel kwaliteit moeten tonen. We hebben de voorbije weken bewezen dat we strijdbaar zijn.”

Clement hoeft alvast al Neymar niet te vrezen, die is nog out met een enkelblessure. Ook verdediger Kimpembe zal er naar alle waarschijnlijk niet bij zijn.

Club Brugge beschikt over 23 fitte spelers. “Al zijn er wel een aantal jongens met pijntjes hier en daar. We moeten daar rekening mee houden om geen spelers langdurig te missen. Iedereen kan spelen maar niet iedereen kan de 90 minuten aan.”

Namen noemde de coach niet al voegde hij er wel aan toe dat het gaat om spelers die de afgelopen weken nauwelijks minuten misten. Benieuwd dus welk elftal Clement morgenavond de arena instuurt.