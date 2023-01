Christian Brüls tekent voor 2,5 jaar bij Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft de inkomende transfer van Christian Brüls afgerond. De 34-jarige middenvelder uit de Oostkantons maakt de overstap van STVV, waar hij de voorbije twee seizoenen verbleef. Brüls zette zijn handtekening onder een contract van 2,5 jaar.

Brüls maakte zijn debuut in de Jupiler Pro League bij KAS Eupen. Daarna volgden ommetjes in het buitenland. Bij AA Gent, Westerlo en Standard was hij ook al aan de slag. De afgelopen twee seizoenen kwam hij voor de Kanaries uit.

“Ik ben heel blij dat Zulte Waregem me het vertrouwen schenkt en de kans geeft om hier te tekenen. Nu is het aan mij om het op het veld te tonen. We hebben een duidelijk doel en we gaan door tot het laatste”, zegt hij in een perscommuniqué.

Na Vormer is Brüls al de tweede winteraanwinst voor Essevee. De aanvallende middenvelder moet voor creatieve ideeën zorgen en kan een leuke tandem vormen met Vormer. Zo heeft Zulte Waregem toch al wat meer slagkracht én ervaring in de kern om het behoud proberen af te dwingen.