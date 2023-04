Christiaan Ravych werd dit seizoen een vaste waarde bij Cercle: “Ik leer enorm snel bij. Op het veld steel ik met m’n ogen”

De 20-jarige Christiaan Ravych ontpopte zich dit seizoen tot een van de revelaties bij Cercle Brugge. Hij zag zijn prestaties al beloond worden met een verlenging van zijn contract: tot midden 2025 plus een optie voor een bijkomend seizoen. “Ik voel mij zeer goed binnen deze ploeg. Het vertrouwen dat ze mij geven, is bijzonder groot.”

In het begin van de competitie geraakten verdedigers Edgaras Utkus en David Sousa geblesseerd. Ook Jean Marcelin en recent opnieuw Senna Miangue vielen out. Dit maakte de weg vrij voor de jonge Christiaan Ravych om centraal achteraan post te vatten. Sinds oktober is hij een vaste pion in de driemansverdediging met links naast zich Jesper Daland en rechts Boris Popovic. Die laatste speelde op paaszondag zijn 50ste competitiematch maar trapte ietwat ongelukkig in eigen doel.

Er volgde nog een strafschop voor Antwerp waar de voorbije week veel om te doen was. “Het is sneu dat je opnieuw op zo’n manier moet verliezen”, zucht Ravych. “Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we goed in de wedstrijd zitten, maar toch geen punten pakken in een match die we misschien wel konden winnen.”

Zes op zes

Frustrerend is het. Nu nog des te meer omdat groen-zwart in volle strijd meedingt voor een plaats in de Europe play-offs. “Elk punt is nu belangrijk. Het is aan ons om volop voor een zes op zes te gaan”, klinkt Ravych strijdvaardig. “Pas dan kunnen we naar de andere ploegen kijken, niet andersom. Na de match in Antwerp heeft de coach ons meteen weer opgepept om in de komende twee matchen voor het maximum te gaan. Het wordt nipt maar het is zeker nog niet verloren. We moeten ons knappe seizoen tegen STVV en op Zulte Waregem met een knal beëindigen. We zullen er echt vol voor gaan.”

Focus

Christiaan Ravych werd in ons land geboren. Zijn moeder komt uit Kazachstan en zijn vader uit het geteisterde Oekraïne. Zijn ouders hebben met A&S Cleaning in Wevelgem een eigen schoonmaakbedrijf. De verdediger van Cercle groeide op in Kuurne en kocht onlangs in Brugge een eigen flat. Zijn vriendin Margot Laridon studeert in Gent de richting logopedie. Christiaan zelf volgde Sport en Bewegen aan Howest in Brugge maar heeft dit ondertussen on hold gezet.

“Ik wil nu vooral mijn focus op het voetbal leggen. Ik sta nu op een belangrijk punt in mijn leven en wil in de eerste ploeg blijven. Studeren en voetbal was altijd al moeilijk te combineren. Maar het is wel nog steeds de bedoeling om die studies later af te ronden”, aldus Christiaan.

Ravych speelde vorig seizoen bij de beloften en mocht in januari 2022 mee op winterstage met de A-kern naar Spanje. Toenmalig coach Dominik Thalhammer zag wel iets in de jonge verdediger, net als de huidige technische staf onder leiding van Miron Muslic. Als een gezond agressieve verdediger zit de West-Vlaming dit seizoen al aan 24 selecties: 16 basisplaatsen en 8 invalbeurten.

“Ik mag dus best tevreden zijn over mijn seizoen. Ik ga er in de twee resterende matchen honderd procent voor gaan. Ondertussen kan ik al diverse zaken afvinken. Van jongs af was het mijn droom om als profvoetballer door te breken. Het is bijzonder mooi om dit nu te kunnen realiseren, maar ik blijf bescheiden en sta met de voeten op de grond.”

Matuur

De jonge verdediger kreeg in het verleden vaak het verwijt te braaf te zijn. Ondertussen heeft hij geleerd om niet over zich heen te laten lopen. “Ik leer enorm snel bij, ik steel met mijn ogen op het veld. Ik bekijk ook de spelwijze van andere verdedigers.”

“Ik ga sowieso het volgende seizoen starten met een andere ingesteldheid, omdat ik over meer ervaring beschik doordat ik nu zo goed als een volledige competitie heb afgewerkt. Ook mijn spel, op fysiek en technisch vlak, zal volgend seizoen beter zijn. Verder durf ik te zeggen dat mijn positiespel goed is. In het verleden was ik een middenvelder en werd ik vaak een slimme voetballer genoemd.”

Op zijn huidige positie dient Ravych rekening te houden met de sterkste aanvallers in de Jupiler Pro League. Vincent Janssen van Antwerp is zo iemand. “Ik stond al twee keer tegenover hem. Hij is zeer ervaren, hij speelde onder meer al in de Engelse Premier League. Ook Islam Slimani van Anderlecht is zo’n speler met bakken ervaring.”

Nationale U20

De prestaties van Ravych ontsnapten ook niet aan de aandacht van coach Wesley Sonck, waardoor hij al opgeroepen werd voor een stage met de nationale U20. “Het is een eer en altijd leuk om bij de Jonge Duivels te kunnen voetballen. Nu probeer ik een selectie te bemachtigen voor de U21 onder leiding van Jacky Mathijssen. Daar wil ik doorbreken. Het is mijn taak om week na week te presteren en stabiliteit te tonen.”

(Alain Creytens)

Cercle-STVV, zaterdag 15 april om 18.15 uur.