Christiaan Ravych verlengt contract bij Cercle Brugge

De 20-jarige Christiaan Ravych ontpopte zich in de heenronde tot een van de revelaties bij Cercle Brugge en ziet zijn prestatie nu beloond met een nieuw contract. De verbintenis van de verdediger uit Kuurne werd tot midden 2025 verlengd, plus een optie voor een bijkomend seizoen.

Christiaan Ravych is in ons land geboren, maar zijn moeder komt uit Kazachstan en zijn vader uit het geteisterde Oekraïne. Ze hebben met A&S Cleaning in Wevelgem een eigen schoonmaakbedrijf. Christaan Ravych is opgegroeid in Kuurne en volgt de studierichting Sport en Bewegen aan Howest in Brugge. Hij begon als jongeling bij Kuurne. Na een jaar trok hij naar Harelbeke en daarna speelde hij ongeveer elf jaar bij Club Brugge. Vorige zomer maakte hij als een vrije speler onder begeleiding van Sergei Serebrennikov (gewezen speler van Club en Cercle en nu voetbalmakelaar) de overstap naar groen-zwart.

Ravych ondertekende als speler van Cercle een half jaar later een semiprofessionele verbintenis, tot juni 2023, met een optie voor een extra seizoen. Het werd nu dus een contract tot midden 2025. Christiaan speelde vorig seizoen bij de beloften en mocht in januari mee op winterstage met de A-kern naar Spanje om daarna met de eerste ploeg verder trainen. Dominik Thalhammer zag wel iets in de jonge verdediger en ook de huidige technische staf onder leiding van Miron Muslic zag de West-Vlaming in de eerste competitiehelft van dit seizoen potten breken.

Hongerig

Ravych debuteerde dit seizoen als invaller op de tweede speeldag met winst tegen Anderlecht. Nadien mocht hij twaalf keer als een centrale verdediger aantreden in de Jupiler Pro League, met in de laatste matchen als basisspeler in de plaats van de uitgevallen Jean Harisson Marcelin. Op speeldag zestien maakte hij in het slot zijn eerste goal die goed was voor de winst (2-1) tegen OH Leuven. Nadien volgde ook nog een selectie voor hem voor de nationale U20. “Ik ben zeer tevreden en blij dat Cercle veel vertrouwen toont in mij“, aldus de jonge centrale verdediger in een eerste reactie op de website van Cercle. “Het is een beloning maar nu moet ik gewoon extra pushen, het team helpen en focussen op de volgende wedstrijden tegen Gent en Mechelen. We zijn erg hongerig voor de komende wedstrijden.”