Christiaan Ravych (Cercle Brugge): “Mijn carrière begint nu pas”

Christiaan Ravych speelde zich vorig seizoen centraal achterin in de kijker. Dat wil hij in de huidige competitie met Cercle in de eerste plaats bekrachtigen. “Ik pik gemakkelijk iets op, zeker na 33 matchen op het hoogste niveau. Ook dat was een leerervaring.”

In het goed draaiend Cercle onder Miron Muslic speelde ook Christiaan Ravych zich vorig seizoen in de picture. Dit seizoen kan hij verder evolueren en dus nog beter acteren. “Ik zie de vorige competitie als het jaar van mijn doorbraak. Een mooi seizoen om trots op te zijn. Uiteindelijk is er nog niets bereikt. Mijn carrière begint nu pas. Ik moet op mijn positie nu proberen te bevestigen, en in vergelijking met vorig seizoen, met alle ervaring die ik kreeg, zelf een hoger niveau halen. Daarnaast wil ik nog belangrijker zijn in de ploeg, er een vaste waarde blijven.”

Ravych zette vorig jaar in januari zijn studies Sport en Bewegen volledig aan de kant. Hij verhuisde vanuit de ouderlijke woning in Kuurne naar een flat in het centrum van Brugge, om alles op het voetbal te zetten. Hij is erg goed in het vooruit verdedigen, recupereert gemakkelijk de bal en hij beschikt over een uitstekende ingesteldheid om tactisch secuur in te grijpen. In die zin maakte hij vorig seizoen al progressie. “Er is sowieso de ervaring. Het zijn allemaal kleine details: op stilstaande fasen, zowel verdedigend als aanvallend, onze principes. Op alle vlakken zette ik een tandje bij.”

Op training merkt de West-Vlaming dat hij niet meer dezelfde speler is als vorig seizoen. “Naast die beleving, ben ik meer klinisch, sta ik beter gepositioneerd. In veel situaties ben ik toch beter geworden. Dankzij de begeleiding die ik krijg, van de diëtiste, de mental coach tot de assistenten, de hoofdtrainer en zelfs de sportief directeur.”

Connectie opbouwen

In de tweede helft op Antwerp en tegen Charleroi speelde Ravych achterin met aan zijn zijde op de rechterkant Leonardo Da Silva Lopes. “Het maakt niet uit met wie ik daar sta. Ik heb vertrouwen in iedereen. We zijn met vier tot zes die centraal achterin op die positie kunnen spelen, die elkaar echt wel steunen, zowel op als naast het veld. Het botst nooit. Het is nu vooral de connectie wat opbouwen. De focus ligt zowel bij mij als de anderen en we coachen elkaar waar nodig. Als dat op training goed gaat, dan ook in de wedstrijd”, klinkt Ravych overtuigend. “Met ‘Leo’ gaat dit vlot en dan zie je dat ook hij een goede match speelt.”

Cercle moest op de openingsspeeldag nipt zijn meerdere erkennen in de landskampioen. De week nadien liet groen-zwart opnieuw mooie dingen zien, tegen Charleroi. “We waren redelijk dominant. Mits meer efficiënte en een betere laatste pas konden we zelfs meer scoren”, vindt Ravych. “Voor de fans is dit wel mooi. Ook dit seizoen mikken we op het hoogst haalbare. We willen er iedere match vol voor gaan. We kunnen van elke ploeg winnen en iedereen knijpt de billen dicht om tegen ons te voetballen. Ze beseffen dat we een ambetante tegenstander zijn, die zeer hoog druk zet, hen weinig in balbezit laat, met veel duels aan een hoge intensiteit. De drie punten tegen Charleroi, zeker in de eerste thuismatch, waren leuk meegenomen. Want het niveau ligt dit seizoen nog hoger. Onze tegenstanders zullen ons minder onderschatten en anders aanpakken.”

Thuis sterk

Het is nu aan Ravych en zijn team om voortdurend de richtlijnen mee te nemen, wat beter kan ook te doen. Te beginnen in de volgende wedstrijd, en dat is opnieuw voor eigen publiek tegen vicekampioen KRC Genk. “Zij zullen na hun mindere week enorm hongerig zijn. Het blijft een goede ploeg, met veel kwaliteiten aan de bal. Ze voetballen een beetje gelijkaardig als vorig jaar, met veel snelheid voorin. Daar zullen wij zeker moeten op anticiperen. Er gaan ook veel duels zijn, zeker bij het spelen van de tweede bal. Ik ben benieuwd, maar thuis zijn we dankzij de supporters sterk. Dit geeft ons toch wel een enorme boost.” (ACR)