Christiaan Ravych brengt Cercle in verrukking met eerste profgoal

Aanvaller Kévin Denkey zag bij Cercle Brugge zijn contract verlengd worden tot 2026 en dat was meteen de voorbode van een feestje bij groen-zwart. Na de 2-1 winst in het slot van de wedstrijd tegen OH Leuven én met 16 op 21, nestelt de ploeg van Miron Muslic zich ondertussen in de buik van het klassement.

“Uit gevarenzone”

Het werd een felbevochten zege tegen de fusieclub, in een wedstrijd waar eigenlijk beide ploegen binnen de reguliere speeltijd met de winst konden lopen. De trainer van Cercle was, zoals hij is, dan ook eerlijk in zijn analyse. “Een 1-1 was voor beiden misschien een faire uitslag geweest”, vindt hij. “Als je in 91ste minuut kan scoren heb je gewoon geluk. En dat geluk zat aan onze zijde. We zijn binnen de technische staf trots op onze ploeg, want we speelden tegen een zeer moeilijke tegenstander met een groot repertoire hoe zij willen voetballen. Ik ben gelukkig met die drie punten. Op die manier blijven we in deze gekke competitie uit de gevarenzone.”

De trainer van Cercle had twee dagen voordien en in aanloop naar de match tegen OHL lof voor enkele jongelingen binnen zijn groep. Zo schoof hij dit keer Thibo Somers en Christiaan Ravych naar voor. Die laatste, twintig jaar, uit Kuurne, mocht een derde keer starten aan een wedstrijd om centraal achterin de geblesseerde Harisson Marcelin te vervangen.

In extremis

En hoe… Bij het ingaan van de toegevoegde tijd trapte de ingevallen Abu Francis een vrijschop tot aan de kleine rechthoek. Met dank aan de verdediging van Leuven en een opzittende Boris Popovic, kwam de bal voor de voeten van Ravych. Hij twijfelde niet. Met zijn eerste goal als profvoetballer bezorgde hij zijn ploeg in extremis drie punten. “Ik geloofde het niet. Ik keek even naar de scheidsrechter of het wel om een officiële goal ging. Dit is een prachtig moment, iets wat ik nooit zal vergeten. Ik ben zeer tevreden”, glundert de West-Vlaming.

Ravych zorgde als gewezen jeugdinternational in die fase – als een verdediger nota bene – voor de winnende goal. “Zeker ook de nodige krediet voor Jimmy De Wulf”, benadrukt hij. “Op trainingen besteden we zeer veel tijd aan stilstaande fasen”, aldus Ravych. “We weten dat we in dergelijke situaties gevaarlijk kunnen zijn. We geloven er ook in. Als iedereen zijn taak volbrengt weet je dat er een doelpunt kan vallen. We zijn met die vijf verliespunten in zeven matchen ondertussen aan een goede reeks bezig. We zijn nu met zijn allen aan het recupereren, we blijven met de voeten op de grond en zijn reeds met de volgende wedstrijd bezig.”

Jong Cercle

In tweede afdeling A trok Jong Cercle zaterdagavond met onder andere Louis Torres in de basis naar Oudenaarde en knoopte opnieuw aan met winst. Het werd 2-5 met goals van Aske Sampers (2), Sebastian Wilke Braams Teuns, Xander Martlé en de ingevallen Dré Callens. Jong Cercle blijft tweede op één punt van Eendracht Aalst dat met 0-2 won bij Racing Club Harelbeke. (ACR)