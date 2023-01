Christalino Atemona debuteert in bekernederlaag KV Kortrijk: “Van match tot match leven”

KV Kortrijk ging woensdag voor het eerst onderuit onder Bernd Storck, in de slotfase verloor KVK van KV Mechelen in de kwartfinales van de Croky Cup. Bij de Kerels mocht Christalino Atemona (20) na de pauze zijn debuut maken voor de Veekaa.

Joao Silva stelde wat teleur in de eerste helft tegen KV Mechelen, dus besloot Bernd Storck in de pauze om een wissel door te voeren. De Portugees moest het veld ruimen voor de jonge Duitser Christalino Atemona. Voor de 20-jarige Duitser waren het zijn eerste officiële minuten in rood-witte loondienst.

“Ik omschrijf mezelf als een sterke en snelle verdediger, mijn beste kwaliteit is zeker duels winnen één op één. Mijn andere kwaliteiten kunnen beter, maar daarom ben ik hier in Kortrijk. Om te kunnen verbeteren”, vangt een rustige Atemona aan. De Duitse verdediger werd vorige week binnengehaald na een positieve testperiode van twee weken tijdens de WK-break. “Het feit dat de club me de kans gaf om hier te testen, was een enorme kans voor mij. Ik had bij Hertha Berlijn (Atemona’s vorige club) enkele problemen, die ik ondertussen achter me heb gelaten, maar hier voel ik me terug voetballer en kan ik mijn carrière uitbouwen.”

De jonge Duitser mocht invallen op de rechterpositie in de driemansdefensie bij de Kerels, en daar was hij best tevreden mee. “Ik houd van dit systeem. Ik speel graag op deze positie, bij de nationale jeugdploegen van Duitsland speelden we ook zo. Ik voel me hier meteen thuis. Ik kende KV Kortrijk persoonlijk niet, maar was wel op de hoogte van het niveau hier in België. Het is een goeie competitie om je als jonge speler te ontwikkelen, dus ik ben blij dat Kortrijk me deze kans geeft.”

Landgenoten

Atemona en coach Bernd Storck zijn landgenoten, de T1 neemt zijn nieuw talent dan ook onder zijn vleugels om hem thuis te laten voelen. “Storck kende ik persoonlijk niet, maar mijn coaches in Duitsland hadden me wel al wat goeds over hem verteld. De coach wil een stabiele situatie creëren binnen de ploeg. In het begin komt hij wat strikt en streng over, maar het is een enorm goede coach die ons punten kan laten pakken”, is Atemona zeker.

“Dit is een goeie competitie om je als jonge speler te ontwikkelen”

Zowel voor zichzelf als voor KVK heeft de sympathieke sterke beer nog doelen voor de rest van het seizoen. “Persoonlijk hoop ik om te leren van mijn ploegmaats en me verder te ontwikkelen als speler hier. Maar de focus ligt vooral bij het team. Ik hoop dat we in de hoogste klasse blijven. We zijn goed bezig momenteel, maar moeten gefocust blijven en van match tot match leven. Dan komt het goed”, sluit Atemona af.

“Christalino speelde een goeie match”, aldus coach Bernd Storck. “Het was geen makkelijk debuut voor hem, maar hij heeft zich zeker bewezen. Onze defensie stond compact en sterk vandaag, Atemona paste zich goed aan. Het was de eerste keer in lange tijd dat hij een belangrijke wedstrijd speelde, maar ik ben tevreden van wat ik zag. Ik geloof in hem en hij geeft ons extra mogelijkheden achterin, waarmee ik blij ben.”