Chileen Nayel Mehssatou keert met KV Kortrijk terug naar het oude nest: “Anderlecht? Ik kijk er naar uit”

Ondanks de mindere situatie van zijn club, beleeft Nayel Mehssatou best een leuke week. Dinsdag werd hij opnieuw opgeroepen voor de Chileense nationale ploeg, zondag trekt hij met KV Kortrijk voor het eerst terug naar Anderlecht. Daar begon het allemaal voor de Chileense Belg. Het begin van een zwaar programma. “Ik kijk er enorm naar uit.”

De trainerswissel bij KV Kortrijk had ook voor enkele spelers gevolgen. Onder Karim Belhocine was Nayel Mehssatou uit de kern verdwenen, onder de nieuwe coach Adnan Custovic is de 20-jarige Chileen helemaal terug. Zowel op Eupen als thuis tegen KV Mechelen kreeg hij een basisplek.

“Het doet deugd. Ik was er twee weken niet bij en het voelde enorm goed om weer in de ploeg te komen. De coach had me gezegd dat ik zou starten, dus was ik er fysiek en mentaal klaar voor.”

Toch neemt de jonge verdediger zijn ex-coach niets kwalijk: “Het waren persoonlijke keuzes. Het draaide niet goed in de ploeg en dan is het normaal dat een coach zaken moet wijzigen, in de hoop het tij te keren. Dat is jammer, maar dat moet je accepteren.”

In Chili is voor je land spelen iets heel belangrijks. Veel meer dan hier

Custovic hield vast aan de 3-5-2 van Belhocine, en posteerde Mehssatou op de rechterwingback. Daar speelt hij liever dan op de traditionele rechtsachter, zegt de sympathieke Brusselaar: “Ik hou van dit systeem, omdat ik meer kan aanvallen. In een 4-3-3 heb je dat minder. Het enige verschil is dat ik meer moet lopen, maar dat is geen probleem voor mij. Ik ben nog jong en kan dat wel aan. (lacht)”

Blij weerzien

Zondag trekt KV Kortrijk naar Anderlecht. Bij beide ploegen draait het momenteel stroef, dus zijn de drie punten aan beide kanten broodnodig.

Voor Mehssatou is het sowieso een speciale wedstrijd. Hij kreeg zijn jeugdopleiding in Neerpede en mocht voor zijn overstap naar Kortrijk al even proeven van de A-kern. Nu keert hij voor het eerst terug naar Anderlecht, met een goed gevoel, aldus Mehssatou: “Vorig seizoen speelde ik in Kortrijk al tegen mijn ex-ploeg en gaf ik een assist, maar nu keer ik voor het eerst terug naar het stadion en de topfans. Heel mijn familie woont in Brussel, dus zal ik hen eindelijk terugzien. Er zal veel volk voor mij in het stadion zijn. Ik kijk er enorm naar uit.”

Sinds juni komt Mehssatou uit voor de nationale ploeg van Chili, het land van zijn moeder. Eind september oefent La Roja tegen Qatar en Marokko; bondscoach Martin Lasarte rekent op de rechtsback en nam hem op in zijn selectie.

“Het betekent al heel veel voor mij dat ik erbij ben, ook al zijn het ‘maar’ vriendschappelijke wedstrijden. Het is leuk om mij te tonen aan het Chileense volk, want daar kennen ze KV Kortrijk totaal niet. De benadering daar is ook volledig anders. Uitkomen voor de nationale ploeg is daar iets heel belangrijks, veel meer dan hier”, aldus een stralende Mehssatou.