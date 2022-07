Charmerende debutant, één buis bij KV Oostende

Een verdienstelijk KV Oostende kon niks rapen op het veld van Anderlecht. KVO kwam met een goed blok op het veld, maar individuele fouten zorgden voor een spijtige nederlaag. Met wat meer durf en lef hadden de Kustboys iets kunnen rapen tegen een verder behoorlijk matige Brusselaars.

Hubert; Katelaris, Tanghe, Medley; Atanga, Amade, Rocha, Musayev, Ndicka; Sakamoto, Ambrose (bank: Badu, Osifo, D’Haese, Koziello, Berte, Albanese, Gueye)

Hubert: 6

Had weinig werk op te knappen, maar was volstrekt kansloos bij de eerste en tweede goal.

Katelaris: 5

Behoorlijk in de duels, maar niet secuur in het uitverdedigen. Moest enkele slordigheden van Atanga oplossen. Pakte al snel een gele kaart en in het slot een tweede exemplaar.

Tanghe: 6

Speelde met de kapiteinsband en vervulde die rol best oké. Secuur.

Medley: 4

Hallo, wakker worden! Was aan het dromen en zette op een hoekschop vijf man van Anderlecht onside, waaruit ook werd gescoord. Dure misser. Excuseerde zich achteraf bij de fans.

Atanga: 5

Werd enkele keren ‘gepakt’ in z’n rug en zelfs door de beentjes gespeeld. Zette wel een leuke combinatie op met Musayev.

Amade: 6

Deed z’n stinkende best als wroeter op het middenveld.

Rocha: 6

Liep de ziel uit z’n lijf, maar was weinig bepalend.

Ndicka: 6

‘Brommer’ op links, maar weinig precies in z’n passing. Mikte de grootste kans in het zijnet.

Sakamoto: 6

Werkte kei- en keihard, zat er vaak met een teen tussen, maar werd te weinig bereikt. Ook niet precies genoeg in de beslissende zone.

Musayev: 6

Surprise van de chef. Lokaal talent dat paar weken geleden z’n eerste profcontract tekende. Charmeerde door hard te werken. Zal van zich laten horen.

Ambrose: 5

Beuken, vechten, dueleren. Door al het harde werk miste hij wat scherpte in zestien. Belangrijke pion.

Invallers:

D’Haese: 6

Verving Atanga.

Albanese: 5

Ingevallen voor Ndicka. Zet vaak nuttige acties op, maar verspeelt dan ook regelmatig de bal. Heeft veel in z’n mars, maar moet scherper worden.

Berte: 6

Nog een Oostends talent. Kraakte z’n schot op aangeven van Albanese.

Gueye: geen beoordelig

Viel vijf minuten voor tijd in voor Rocha

(TVA)