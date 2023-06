Charles Vanhoutte verlaat Cercle Brugge voor Union

Het zal er al langer aan te komen, Charles Vanhoutte verlaat na jaren Cercle Brugge en trekt naar Union. De 24-jarige defensieve middenvelder weigerde tot dusver een nieuw contract bij groen-zwart nadat Cercle de optie in zijn overeenkomst lichtte. Dit kostte hem vooral in het tweede deel van het voorbije seizoen en ook in de play-offs zijn basisplaats.

Charles Vanhoutte trok als duiveltje bij de U9 van Wielsbeke voor drie seizoenen naar Zulte-Waregem. Hij was klein van gestalte, kwam kracht tekort en keerde naar Wielsbeke terug. Daar kwam Cercle Brugge een paar keer aankloppen. Vanaf de U15 begon hij dan toch onder leiding van Preben Verbandt aan zijn eerste jaar bij groen-zwart.

Gouden schoen

In 2018 maakte hij er zijn opwachting in de A-kern en ondertekende er zijn eerste contract. In mei 2019 speelde hij onder interim-coach José Jeunechamps zijn eerste officiële minuten in het eerste elftal. Luttele maanden later werd de Kortrijkzaan samen met zijn ploeggenoot Robbe Decostere uitgeleend aan AFC Tubize om er meer speelminuten te krijgen. Eind dat seizoen keerden beiden naar Cercle terug. Na die uitleenbeurt werd Vanhoutte een vaste waarde en zelfs aanvoerder bij groen-zwart. Na afloop van het seizoen 2020/2021 kreeg hij zelfs de gouden schoen van de supportersvereniging d’Echte als beste speler.

Veel concurrentie

In de voorbije competitie onder Dominik Thalhammer zat Vanhoutte frequent op de bank. Miron Muslic dropte hem wel weer in de ploeg, ten koste van Hannes Van der Bruggen, maar met vier man (Abu Francis, Lopes Da Silva, Van der Bruggen en Vanhoutte) voor twee plaatsen was de concurrentie groot op het middenveld. De West-Vlaming was goed voor drie assists en tegen Charleroi wist hij een keer te scoren.

Omdat Cercle de optie lichtte, had Vanhoutte nog een eenjarig contract en kon hij niet gratis weg. Cercle en Union kwamen nu dus wel tot een akkoord. Groen-zwart anticipeerde reeds op het vertrek van Vanhoutte en trok als middenvelder eerder deze maand Nils De Wilde aan. (ACR)